Microsoft представила новые веб-камеру и проводной динамик для удалённой работы

Microsoft представила новые веб-камеру и проводной динамик для удалённой работы

Компания Microsoft анонсировала сегодня новые ноутбуки Surface Laptop 4, построенные на базе процессоров Intel и AMD. Вместе с этим были представлены аксессуары, предназначенные для того, чтобы сделать удалённую работу более комфортной. Речь идёт о веб-камере и динамике серии Microsoft Modern, которые пригодятся людям, которые работают и обучаются из дома.

Новая веб-камера Microsoft Modern Webcam представляет собой достаточно простое устройство, способное осуществлять запись видео в формате Full HD (1080p) со скоростью 30 кадров в секунду. Для подключения камеры предлагается использовать интерфейс USB Type-A, а не USB Type-C.

Устройство не может обеспечить запись видео в формате 4K, как, например, камера Surface Hub 2, и не поддерживает функцию Windows Hello. Это простая веб-камера, предназначенная для того, чтобы улучшить качество видеосвязи на ноутбуке или компьютере. В конструкции устройства предусмотрена защитная шторка, а также специальный индикатор, показывающий, когда камера работает.

Microsoft представила новые веб-камеру и проводной динамик для удалённой работы

Ещё одной новинкой стал динамик Microsoft Modern USB-C Speaker, который в первую очередь ориентирован на использование вместе с сервисом Microsoft Teams. В конструкции даже имеется отдельная кнопка для быстрого запуска панели управления Teams. Предусмотрены кнопки для регулировки громкости, отключения и включения микрофона, начала и завершения вызова. В конструкции задействованы всенаправленные микрофоны, а также реализованы технологии шумоподавления и улучшения качества звука. Хотя динамик предназначен для ведения бесед в режиме онлайн, он вполне подойдёт для прослушивания музыки или просмотра видео.

Новые веб-камера Modern Webcam и динамик Modern USB-C Speaker поступят в продажу в июне этого года по цене $69,99 и $99,99 соответственно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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