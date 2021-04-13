Графика NVIDIA Ampere появится в ноутбуках на Chrome OS и Linux с процессорами MediaTek

Казалось бы, между процессорами компании MediaTek, использующимися во многих смартфонах и бюджетных хромбуках, а также графическими ускорителями NVIDIA GeForce RTX на архитектуре Ampere для игровых ПК, нет ничего общего. Однако в ходе вчерашней презентации GTC 2021 глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) вскользь сообщил, что обе компании решили поработать вместе.

В рамках сотрудничества NVIDIA планирует сделать свои графические технологии доступнее, поэтому системы GeForce RTX появятся в портативных компьютерах и ноутбуках под управлением Chrome OS и Linux, работающих на базе ARM. В частности, NVIDIA лицензирует использование графики GeForce RTX 30-й серии для использования в составе систем на базе однокристальных чипов MediaTek MT819x.

«Мы объявляет о сотрудничестве с MediaTek для создания эталонной системы и пакета SDK для разработчиков Chromium (Chrome OS) и Linux. MediaTek является крупнейшим производителем однокристальных платформ. Объединение графических процессоров NVIDIA и чипов MediaTek откроет возможность для создания отличных ПК и ноутбуков», — заявил Дженсен Хуанг во время презентации.

Хотя мы привыкли слышать об Ampere только в составе настольных ПК и ноутбуков, где она потребляет большое количество питания, архитектура отлично масштабируется и может также применяться в составе различных энергоэффективных решений. Примером служат собственные процессоры NVIDIA Orin, в составе которых используются вычислительные ARM-ядра Hercules и графика поколения Ampere с диапазон рабочих значений TDP от 5 до 45 Вт.

Хотя NVIDIA дополнительных деталей о партнёрстве не сообщила, процессоры MediaTek в сочетании с графикой GeForce RTX потенциально способны дать толчок не только рынку хромбуков — в будущем это может коснуться также Windows на ARM, да и смартфонов с планшетами.

Когда появятся первые коммерческие продукты с совместными технологиями NVIDIA и MediaTek — на данный момент неизвестно. Тем временем, конкурент в лице AMD тоже готовится к подобному расширению бизнеса. Инсайдеры утверждают, что «красные» тесно сотрудничают с Samsung, чтобы «подружить» фирменные графические технологии Radeon с архитектурой ARM в составе мобильных процессоров Exynos. Ожидается, что мобильная графика RDNA дебютирует в 2021 году в одном из следующих продуктов Samsung.



