Блоки питания Spire Eagleforce имеют мощность до 600 Вт

Блоки питания Spire Eagleforce имеют мощность до 600 Вт

Компания Spire анонсировала блоки питания Eagleforce, подходящие для использования в игровых настольных системах среднего уровня. Отмечается, что новинки имеют сертификацию 80 Plus.

В семейство вошли модели мощностью 500 и 600 Вт. Заявленная эффективность достигает 86 %. Модульная система кабелей, к сожалению, не предусмотрена.

Реализованы различные средства безопасности: UVP (защита от понижения напряжения), OVP (защита от превышения напряжения), OPP (защита от превышения мощности), OCP (защита от превышения нагрузки), OTP (защита от превышения температуры) и SCP (защита от короткого замыкания).

Блоки питания Spire Eagleforce имеют мощность до 600 Вт

В системе охлаждения задействован вентилятор диаметром 120 мм. Его скорость вращения управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ), а уровень шума при небольшой нагрузке не превышает 10 дБА.

Блоки питания Spire Eagleforce имеют мощность до 600 Вт

Блоки питания выполнены в классическом чёрном цвете. Габариты составляют 140 ? 150 ? 86 мм. Заявленный срок службы — 100 000 часов.

Модель Spire Eagleforce мощностью 500 Вт обойдётся в 50 евро, а за версию на 600 Вт нужно будет заплатить 58 евро.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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