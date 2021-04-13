NVIDIA пообещала представить обновлённую архитектуру GPU не раньше 2022 года
Компания NVIDIA во время сегодняшнего открытия конференции GTC 2021 представила массу самых разнообразных новинок. Среди прочего был показан довольно примечательный слайд, демонстрирующий планы компании по выпуску CPU, GPU и DPU в будущем. Из него, например, становится понятно, когда можно ждать новое поколение видеокарт NVIDIA. Если кратко — нескоро.
На опубликованном слайде чётко указано, что компания планирует представить архитектуру с кодовым названием Ampere Next только в 2022 году. Следом, примерно в 2024 году, выйдет архитектура, которая сейчас обозначается как Ampere Next Next. Что именно подразумевается под такими, несколько необычными названиями, сказать сложно. С одной стороны, NVIDIA таким образом могла просто обозначить следующие архитектуры, не раскрывая их реальных названия. С другой, нас могут ожидать обновления или переработки актуальной архитектуры Ampere. Первый вариант, всё же, звучит предпочтительнее.
Как бы то ни было, показанный слайд в первую очередь даёт нам понять, что в текущем году ждать смены архитектуры в видеокартах NVIDIA не стоит. Собственно, тут нет ничего удивительного, ведь NVIDIA представила актуальную Ampere только в сентябре прошлого года, а из-за тотального дефицита толком не смогла удовлетворить огромный спрос. Поэтому было бы странно увидеть в нынешних условиях новое поколение. Максимум на что приходится рассчитывать — новые модели, например, GeForce RTX 3050 и её подобные решения среднего и начального уровней.