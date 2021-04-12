Huawei обвинила США в глобальном дефиците чипов — источником всех бед названы санкции

Многие сферы сейчас испытывают дефицит чипов. Цены на смартфоны повышаются, автопроизводители закрывают заводы. Аналитики предполагают, что во всём виновата пандемия коронавируса, которая нарушила многие цепочки поставок. Однако Huawei уверена, что виной всему США. Компания заявила, что санкции Вашингтона против китайских компаний спровоцировали панические закупки полупроводников, которые и обрушили отрасль.

Huawei обвинила США в глобальном дефиците чипов — источником всех бед названы санкции

asia.nikkei.com

Эрик Сюй (Eric Xu), председатель правления Huawei, на 18-м саммите аналитиков заявил, что раньше компании почти не создавали запасы, но теперь закупают чипы на три или даже шесть месяцев вперёд. Именно это, по его мнению, нарушило отлаженные механизмы мировых поставок чипов. Сюй уверен, что активное введение санкций США может стать причиной глобального экономического кризиса. Он также заявляет, что санкции против Huawei навредили доверительным отношениям, которые существовали в глобальной цепочке поставок полупроводников. Теперь всё больше стран стремятся наладить собственной производство микросхем, что требует огромных инвестиций. Это, в свою очередь, повысит цены на полупроводники и, как следствие, на конечные электронные устройства.

Huawei обвинила США в глобальном дефиците чипов — источником всех бед названы санкции

asia.nikkei.com

Сюй заявил, что Huawei в данный момент работает над собственной стратегией по выходу из положения, в котором она отрезана от поставок чипов. Он признал, что запасов компании пока достаточно, но хватит их ненадолго. Однако Huawei усиленно инвестирует в исследования и разработки, надеясь наладить собственное производство чипов. Сюй заявляет, что другие китайские компании также опасаются оказаться в той же ситуации, что и Huawei, потому, возможно, тоже наладят собственное полупроводниковое производство. Эрик Сюй также сказал, что в этом году Huawei инвестирует $1 миллиард в свой автомобильный бизнес, уделяя особое внимание созданию компонентов для интеллектуальных транспортных средств и программных платформ для автономного вождения.

Напомним, что сегодня Белый дом планирует провести саммит, нацеленный на решение проблемы нехватки полупроводниковой продукции с упором на автомобильную промышленность. В мероприятии примут участие руководители десятков технологических компаний и автопроизводителей со всего мира, включая Google, General Motors, Ford, Intel, TSMC и Samsung.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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