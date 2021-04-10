Представлена веб-камера, которая до жути напоминает настоящий человеческий глаз

Многие цифровые «глаза» и «уши» наблюдают за нами в повседневной жизни. Камеры наблюдают смотрят на нас на улицах, а умные колонки слушают нас дома. Исследователь Марк Тейсье (Mark Teyssier), по всей видимости, слишком буквально воспринял выражение «цифровой глаз» и создал, наверное, самую странную в мире веб-камеру под названием Eyecam.

Устройство, довольно точно повторяющее вид части головы вокруг глаза и сам глаз, способно моргать, выражать эмоции мимикой, и даже провожать пользователя взглядом. В целом, выглядит довольно интересно, хоть и жутковато. Этот проект является частью исследования Лаборатории взаимодействия человека и компьютера Саарландского университета. Она занимается исследованием ряда интересных вопросов, включая то, как бы изменилось взаимодействие пользователя с устройствами и его поведение, если бы они были более человечными. Что бы изменилось, если бы наблюдение за нами стало более ощутимым и очевидным?

Заметим, что для энтузиастов, которые хотят повторить необычное устройство, Тейсье опубликовал дизайн и программное обеспечение Eyecam на Github. Подробная инструкции по созданию устройства опубликована на сайте исследователя. Там также можно найти описание других странных вещей, таких как телефон с движущимся пальцем и чехол, покрытый искусственной плотью.



