Умелец создал сверхкомпактную систему жидкостного охлаждения для процессора — высота всего 63 мм

Умелец создал сверхкомпактную систему жидкостного охлаждения для процессора — высота всего 63 мм

Вьетнамский моддер S?n G?y Custom разработал уникальный жидкостный охладитель для центрального процессора: решение может использоваться в компактных игровых компьютерах на основе материнских плат формата Mini-ITX.

Кулер получил конструкцию «всё в одном». В качестве основы использован водоблок Alphacool со встроенной помпой. Охлаждающая жидкость проходит через 120-миллиметровый радиатор.

Умелец создал сверхкомпактную систему жидкостного охлаждения для процессора — высота всего 63 мм

Довершает картину вентилятор Noctua NF-A12x15 PWM Chromax.Black диаметром 120 мм. Его скорость вращения управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 450 до 1850 оборотов в минуту. Поток воздуха достигает 94,2 кубометра в час при уровне шума не более 23,9 дБА. Статическое давление — до 1,53 мм водного столба.

Умелец создал сверхкомпактную систему жидкостного охлаждения для процессора — высота всего 63 мм

Высота жидкостного процессорного кулера составляет 63 мм. Это позволяет применять его в корпусах с ограниченным внутренним пространством.

Предложенное решение не нуждается в отдельно монтируемом радиаторе. К сожалению, моддер ничего не говорит о производительности своего детища. Кроме того, не ясно, как обстоят дела с возможными протечками.

Так или иначе, получилось весьма необычное изделие. О планах по его выводу на рынок сведений нет.

Умелец создал сверхкомпактную систему жидкостного охлаждения для процессора — высота всего 63 мм


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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