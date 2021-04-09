Умелец создал сверхкомпактную систему жидкостного охлаждения для процессора — высота всего 63 мм
Вьетнамский моддер S?n G?y Custom разработал уникальный жидкостный охладитель для центрального процессора: решение может использоваться в компактных игровых компьютерах на основе материнских плат формата Mini-ITX.
Кулер получил конструкцию «всё в одном». В качестве основы использован водоблок Alphacool со встроенной помпой. Охлаждающая жидкость проходит через 120-миллиметровый радиатор.
Довершает картину вентилятор Noctua NF-A12x15 PWM Chromax.Black диаметром 120 мм. Его скорость вращения управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 450 до 1850 оборотов в минуту. Поток воздуха достигает 94,2 кубометра в час при уровне шума не более 23,9 дБА. Статическое давление — до 1,53 мм водного столба.
Высота жидкостного процессорного кулера составляет 63 мм. Это позволяет применять его в корпусах с ограниченным внутренним пространством.
Предложенное решение не нуждается в отдельно монтируемом радиаторе. К сожалению, моддер ничего не говорит о производительности своего детища. Кроме того, не ясно, как обстоят дела с возможными протечками.
Так или иначе, получилось весьма необычное изделие. О планах по его выводу на рынок сведений нет.