Производительная игровая видеокарта Intel Xe-HPG показалась на живых фото, но выйдет она в конце года

Производительная игровая видеокарта Intel Xe-HPG показалась на живых фото, но выйдет она в конце года

В Сети появилось первое изображение инженерного образца видеокарты Intel Xe-HPG. Она должна стать первым высокопроизводительным графическим ускорителем Intel, предназначенным для потребительского рынка и, в частности, для игровых настольных компьютеров.

Изображения инженерного образца показал в своём видео YouTube-канал Moore’s Law is Dead, прежде отмечавшийся правдивыми утечками о продуктах Intel. Показанная видеокарта оснащена довольно крупной системой охлаждения с парой вентиляторов и алюминиевым радиатором с тепловыми трубками. Отмечается, что на фото показан один из трёх вариантов инженерных образцов видеокарт Intel Xe-HPG, которые существуют на данный момент.

Сообщается, что в основе ускорителя лежит графический процессор с 512 исполнительными блоками (Execution units, EU), что означает наличие 4096 шейдеров. Согласно прежним слухам, данный GPU ляжет в основу флагманской игровой видеокарты Intel. Ещё должны быть предложены версии с 384 и 256 EU.

Производительная игровая видеокарта Intel Xe-HPG показалась на живых фото, но выйдет она в конце года

Источник сообщает, что максимальная тактовая частота GPU в показанной видеокарте в режиме Boost достигает 2,2 ГГц. Примерно столько же предлагают ускорители Radeon RX 6000-й серии от AMD. Объём видеопамяти GDDR6 составляет 16 Гбайт и подключены они по 256-битной шине. Уровень TDP показанной видеокарты весьма высок — до 275 Вт. Образец оснащён парой портов для дополнительного питания: один с шестью, а другой с восемью контактами.

Производительная игровая видеокарта Intel Xe-HPG показалась на живых фото, но выйдет она в конце года

По словам источника, флагманская Intel Xe-HPG с 512 EU предложит производительность между GeForce RTX 3070 и RTX 3080, что можно считать довольно неплохим результатом для первой попытки Intel выйти на рынок флагманских игровых видеокарт. Также сообщается, что Intel готовит аналог технологии ИИ-сглаживания NVIDIA DLSS, которая будет называться XeSS. Не исключается также поддержка аппаратного ускорения трассировки лучей. Но будут ли эти возможности доступны сразу, пока неизвестно — Intel предстоит ещё масса работы с программным обеспечением, уточняет источник.

Наконец, сообщается, что вряд ли флагманская Intel Xe-HPG с 512 EU выйдет раньше четвёртого квартала текущего года. Широкую доступность новинки и вовсе стоит ожидать только в 2022 году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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