Intel использовала в рекламе «лучшего в мире процессора» изображение MacBook Pro

В последнее время Intel развернула агрессивную маркетинговую кампанию против компьютеров Apple Mac, позиционируя их как уступающие ноутбукам с Windows, построенным на базе процессоров Intel . Но похоже, маркетологи Intel допустили забавную ошибку, поскольку в одном из недавних рекламных изображений, призванных продвигать «лучший процессор в мире», вместо ноутбука с Windows красуется MacBook Pro.

Внимание на это обратил один из пользователей сообщества Reddit, который и поделился своими наблюдениями. Дело в том, что на одном из рекламных изображений Intel запечатлён человек, использующий ноутбук, который очень похож на MacBook Pro. При этом слоган на изображении гласит о «лучшем процессоре в мире для тонкого и лёгкого ноутбука», а сама реклама предназначена для продвижения процессора Intel 11-го поколения Core i7-1185G7.

Источник говорит о том, что в качестве основы для рекламного изображения был взят снимок с ресурса Getty Images, на котором действительно изображён MacBook Pro, а также мышь Magic Mouse. Стоит отметить, что Apple продолжает продавать компьютеры Mac с чипами Intel , несмотря на постепенный переход на использование процессоров собственной разработки. Несмотря на это, упомянутый в рекламе Core i7-1185G7 не использовался ни в одном компьютере Mac, а его запуск состоялся примерно в то же время, когда был представлен чип Apple M1, т.е. в конце прошлого года.



