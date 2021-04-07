Число производителей SSD по всему миру перевалило за 200. При этом производителей HDD — всего три

Рынок твердотельных накопителей испытывает бурный рост. Лишним доказательством этого служит тот факт, что в мире насчитывается уже 200 производителей SSD (по данным Storage Newsletter) Для сравнения: старые добрые магнитные жёсткие диски выпускают лишь три компании: Seagate, WD и Toshiba.

Число производителей SSD по всему миру перевалило за 200. При этом производителей HDD — всего три

(GS Nanotech)

Стоит сказать, что изготовить твердотельный накопитель сегодня намного проще, чем магнитный жёсткий диск. По сути, нужно приобрести чипы памяти NAND и собрать их в единое устройство с контроллером собственной разработки или даже купленным у сторонней компании. Это небольшие вложения, и потому многие небольшие азиатские фирмы занимаются этим видом деятельности.

Ключевыми отличиями в SSD сегодня выступают чипы памяти, постоянно развиваемые несколькими производителями, получая всё больше и больше слоёв. Едва ли не более важным компонентом является контроллер, каждый из которых использует разные алгоритмы для управления сложным способом чтения и, прежде всего, записи ячеек.

Число производителей SSD по всему миру перевалило за 200. При этом производителей HDD — всего три

(GS Nanotech)

Производство жёстких дисков требует гораздо больших вложений в сотни миллионов долларов (чистые помещения, робототехника, много сотрудников и так далее). На пике было около сотни компаний, одновременно занимавшихся выпуском HDD. А за всю историю их насчитывалось порядка 200. Но насыщение рынка, поглощения и конкуренция привели к тому, что сегодня их осталось всего 3. Похоже, никто более не стремится выходить на этот рынок: цена слишком высока, будущее рынка нестабильно, а все патенты находятся в руках нынешних производителей. Возможно, примерно тот же процесс постепенного сокращения количества производителей коснётся и SSD, но не в ближайшее время.

В пятёрку лидеров по количеству производителей входят США (40 %), Тайвань (22 %), Китай (13 %), Япония (6 %) и Корея (4 %). Полный список производителей с разбивкой по странам доступен на отдельной странице Storage Newsletter.

Число производителей SSD по всему миру перевалило за 200. При этом производителей HDD — всего три

(GS Nanotech)

В конце же приведём некоторые интересные факты об SSD:

  • первым коммерческим твердотельным накопителем на основе флеш-памяти считается продукт SanDisk 1991 года — это было решение объёмом 20 Мбайт в конфигурации PCMCIA, который продавался OEM-производителям по цене около $1000 и использовался IBM в ноутбуке ThinkPad;
  • Самый быстрый SSD сегодня: Liqid Element LQD4500, 24 Гбайт/с, NVMe Gen 4.0 x 16, TLC 3D NAND;
  • Твердотельный накопитель максимальной ёмкости и стоимости: Nimbus Data ExaDrive DC, 3,5", 100 Тбайт, $40 000 на момент анонса.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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