В MacBook на Apple M1 всё же можно самостоятельно увеличить SSD и ОЗУ. Но риск угробить ноутбук очень высок

Китайские энтузиасты выяснили, что владельцы компьютеров на базе процессора Apple M1 могут самостоятельно провести замену твердотельного накопителя и оперативной памяти. При этом, процессор и операционная система верно распознают новые компоненты без нарушения работы устройства. Об этом пишет MacRumors.

Macrumors

Экспериментаторам удалось заменить вышеупомянутые компоненты в новом MacBook Air на базе Apple M1. Они увеличили объём оперативной памяти с 8 до 16 Гбайт, а твердотельный накопитель был заменён с 256-Гбайт на 1-Тбайт. Все изменения корректно воспринимают и отображаются в MacOS Big Sur.

Замена компонентов в MacBook чрезвычайно сложна. Это связано с тем, что SSD припаян к материнской плате, а оперативная память в новых MacBook и вовсе располагается на одной подложке с процессором Apple M1, так что любое неверное движение может окончательно убить ноутбук. Также не стоит забывать, что подобная замена нарушает гарантию Apple на устройство.

Macrumors

Как отмечает издание, Apple на протяжении многих лет усложняет пользователям процедуру замены компонентов в своих компьютерах. До этого момента считалось, что компьютеры на базе M1 окончательно ограничили возможности пользователей, но энтузиасты опровергли это. Журналисты предположили, что в будущем китайские специалисты могут отладить процедуру замены компонентов в Mac.



