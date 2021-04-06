В MacBook на Apple M1 всё же можно самостоятельно увеличить SSD и ОЗУ. Но риск угробить ноутбук очень высок

Китайские энтузиасты выяснили, что владельцы компьютеров на базе процессора Apple M1 могут самостоятельно провести замену твердотельного накопителя и оперативной памяти. При этом, процессор и операционная система верно распознают новые компоненты без нарушения работы устройства. Об этом пишет MacRumors.

В MacBook на Apple M1 всё же можно самостоятельно увеличить SSD и ОЗУ. Но риск угробить ноутбук очень высок

Macrumors

Экспериментаторам удалось заменить вышеупомянутые компоненты в новом MacBook Air на базе Apple M1. Они увеличили объём оперативной памяти с 8 до 16 Гбайт, а твердотельный накопитель был заменён с 256-Гбайт на 1-Тбайт. Все изменения корректно воспринимают и отображаются в MacOS Big Sur.

Замена компонентов в MacBook чрезвычайно сложна. Это связано с тем, что SSD припаян к материнской плате, а оперативная память в новых MacBook и вовсе располагается на одной подложке с процессором Apple M1, так что любое неверное движение может окончательно убить ноутбук. Также не стоит забывать, что подобная замена нарушает гарантию Apple на устройство.

В MacBook на Apple M1 всё же можно самостоятельно увеличить SSD и ОЗУ. Но риск угробить ноутбук очень высок

Macrumors

Как отмечает издание, Apple на протяжении многих лет усложняет пользователям процедуру замены компонентов в своих компьютерах. До этого момента считалось, что компьютеры на базе M1 окончательно ограничили возможности пользователей, но энтузиасты опровергли это. Журналисты предположили, что в будущем китайские специалисты могут отладить процедуру замены компонентов в Mac.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Corsair выпустила блоки питания RMx стандарта 80 PLUS Gold с модульной системой кабелейCorsair выпустила блоки питания RMx стандарта 80 PLUS Gold с модульной системой кабелей
Белый дом обсудит с руководством Intel, как победить нехватку полупроводниковБелый дом обсудит с руководством Intel, как победить нехватку полупроводников
HP OMEN 15 — мощный игровой ноутбук на Intel Core и NVIDIA GeForce RTX 3070HP OMEN 15 — мощный игровой ноутбук на Intel Core и NVIDIA GeForce RTX 3070
Apple уже разместила заказы на производство 4-нм чипов для будущих компьютеров MacApple уже разместила заказы на производство 4-нм чипов для будущих компьютеров Mac
Корпус Akasa Maze Pro позволяет создать бесшумный неттоп на основе Raspberry PiКорпус Akasa Maze Pro позволяет создать бесшумный неттоп на основе Raspberry Pi
Блок рекламы


Похожие новости
Мощный игровой ноутбук ASUS ROG Strix G15 получит процессор Ryzen 9 5900HX и графику Radeon RX 6800MМощный игровой ноутбук ASUS ROG Strix G15 получит процессор Ryzen 9 5900HX и графику Radeon RX 6800M
Среди обновлённых моноблоков Apple iMac появится модель с диагональю экрана более 27 дюймовСреди обновлённых моноблоков Apple iMac появится модель с диагональю экрана более 27 дюймов
Framework рассказала о конфигурациях своего модульного ноутбука: 3 материнских платы и 11 клавиатурFramework рассказала о конфигурациях своего модульного ноутбука: 3 материнских платы и 11 клавиатур
HP OMEN 15 — мощный игровой ноутбук на Intel Core и NVIDIA GeForce RTX 3070HP OMEN 15 — мощный игровой ноутбук на Intel Core и NVIDIA GeForce RTX 3070
Apple уже разместила заказы на производство 4-нм чипов для будущих компьютеров MacApple уже разместила заказы на производство 4-нм чипов для будущих компьютеров Mac
Новые 11,6-дюймовые ноутбуки Lenovo для сферы образования выйдут с Chrome OS и WindowsНовые 11,6-дюймовые ноутбуки Lenovo для сферы образования выйдут с Chrome OS и Windows
Apple придумала выдвижные ножки для MacBook Pro, которые улучшат охлаждениеApple придумала выдвижные ножки для MacBook Pro, которые улучшат охлаждение
Apple запустит производство двух новых MacBook на фирменных процессорах только во второй половине 2021 годаApple запустит производство двух новых MacBook на фирменных процессорах только во второй половине 2021 года
iMac Pro исчезают из продажи — Apple готовит запуск нового семействаiMac Pro исчезают из продажи — Apple готовит запуск нового семейства
Lenovo представила обновлённые бизнес-ноутбуки ThinkPad T14, T14s и T15Lenovo представила обновлённые бизнес-ноутбуки ThinkPad T14, T14s и T15
Последние новости
Подгружаем последние новости