Мощный игровой ноутбук ASUS ROG Strix G15 получит процессор Ryzen 9 5900HX и графику Radeon RX 6800M

Мощный игровой ноутбук ASUS ROG Strix G15 получит процессор Ryzen 9 5900HX и графику Radeon RX 6800M

В базе данных подтверждения результатов CPU-Z была обнаружена информация о новом мощном игровом лэптопе ROG Strix G15 от компании ASUS. Новинка оснащена процессором AMD Ryzen 9 5900HX и графическим ускорителем Radeon RX 6800M. Описание также подтверждает ранние слухи, что данная модель мобильной видеокарты получит 12 Гбайт видеопамяти.

Ранее сообщалось, что AMD Radeon RX 6800M, весьма вероятно, станет флагманским решением мобильной серии видеокарт на архитектуре RDNA 2. В её составе будет использоваться чип Navi 22 с 2560 потоковыми процессорами. Наличие 12 Гбайт GDDR6 поставит её на один уровень с десктопной версией Radeon RX 6700 XT, поступившей в продажу месяц назад.

Мощный игровой ноутбук ASUS ROG Strix G15 получит процессор Ryzen 9 5900HX и графику Radeon RX 6800M

В начале текущего года ASUS уже анонсировала несколько обновлённых моделей игрового ноутбука ROG Strix G15. Они также предлагают в качестве центрального процессора Ryzen 9 5900HX, но оснащаются мобильными видеокартами GeForce RTX 30-й серии. Например, модель G513QM получила GeForce RTX 3060 Laptop GPU, а модель G513QR — GeForce RTX 3070 Laptop GPU. С графикой Radeon лэптоп будет предлагаться под модельным номером G513QY.

Мощный игровой ноутбук ASUS ROG Strix G15 получит процессор Ryzen 9 5900HX и графику Radeon RX 6800M

Сама AMD пока не говорила о том, когда собирается представить мобильную серию графических ускорителей Radeon RX 6000.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Corsair выпустила блоки питания RMx стандарта 80 PLUS Gold с модульной системой кабелейCorsair выпустила блоки питания RMx стандарта 80 PLUS Gold с модульной системой кабелей
Белый дом обсудит с руководством Intel, как победить нехватку полупроводниковБелый дом обсудит с руководством Intel, как победить нехватку полупроводников
HP OMEN 15 — мощный игровой ноутбук на Intel Core и NVIDIA GeForce RTX 3070HP OMEN 15 — мощный игровой ноутбук на Intel Core и NVIDIA GeForce RTX 3070
Apple уже разместила заказы на производство 4-нм чипов для будущих компьютеров MacApple уже разместила заказы на производство 4-нм чипов для будущих компьютеров Mac
Корпус Akasa Maze Pro позволяет создать бесшумный неттоп на основе Raspberry PiКорпус Akasa Maze Pro позволяет создать бесшумный неттоп на основе Raspberry Pi
Блок рекламы


Похожие новости
Проектор ASUS H1 способен создать изображение Full HD с диагональю до 200 дюймовПроектор ASUS H1 способен создать изображение Full HD с диагональю до 200 дюймов
AMD призналась, что с безопасностью процессоров Zen 3 не всё в порядкеAMD призналась, что с безопасностью процессоров Zen 3 не всё в порядке
Framework рассказала о конфигурациях своего модульного ноутбука: 3 материнских платы и 11 клавиатурFramework рассказала о конфигурациях своего модульного ноутбука: 3 материнских платы и 11 клавиатур
ASUS представила портативный монитор ZenScreen MB16ACV с диагональю 15,6" и весом 830 граммовASUS представила портативный монитор ZenScreen MB16ACV с диагональю 15,6" и весом 830 граммов
HP случайно обнародовала характеристики гибридных настольных процессоров AMD Ryzen 5000G (Cezanne)HP случайно обнародовала характеристики гибридных настольных процессоров AMD Ryzen 5000G (Cezanne)
HP OMEN 15 — мощный игровой ноутбук на Intel Core и NVIDIA GeForce RTX 3070HP OMEN 15 — мощный игровой ноутбук на Intel Core и NVIDIA GeForce RTX 3070
Новые 11,6-дюймовые ноутбуки Lenovo для сферы образования выйдут с Chrome OS и WindowsНовые 11,6-дюймовые ноутбуки Lenovo для сферы образования выйдут с Chrome OS и Windows
Imagination будет открывать новые горизонты в ИИ, GPU и гибридных процессорахImagination будет открывать новые горизонты в ИИ, GPU и гибридных процессорах
Intel подтвердила, что некоторые процессоры для неё будет делать TSMCIntel подтвердила, что некоторые процессоры для неё будет делать TSMC
Представлен мощный кулер Thermalright Macho Rev.C Plus с тихим вентиляторомПредставлен мощный кулер Thermalright Macho Rev.C Plus с тихим вентилятором
Последние новости
Подгружаем последние новости