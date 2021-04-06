Мощный игровой ноутбук ASUS ROG Strix G15 получит процессор Ryzen 9 5900HX и графику Radeon RX 6800M

В базе данных подтверждения результатов CPU-Z была обнаружена информация о новом мощном игровом лэптопе ROG Strix G15 от компании ASUS. Новинка оснащена процессором AMD Ryzen 9 5900HX и графическим ускорителем Radeon RX 6800M. Описание также подтверждает ранние слухи, что данная модель мобильной видеокарты получит 12 Гбайт видеопамяти.

Ранее сообщалось, что AMD Radeon RX 6800M, весьма вероятно, станет флагманским решением мобильной серии видеокарт на архитектуре RDNA 2. В её составе будет использоваться чип Navi 22 с 2560 потоковыми процессорами. Наличие 12 Гбайт GDDR6 поставит её на один уровень с десктопной версией Radeon RX 6700 XT, поступившей в продажу месяц назад.

В начале текущего года ASUS уже анонсировала несколько обновлённых моделей игрового ноутбука ROG Strix G15. Они также предлагают в качестве центрального процессора Ryzen 9 5900HX, но оснащаются мобильными видеокартами GeForce RTX 30-й серии. Например, модель G513QM получила GeForce RTX 3060 Laptop GPU, а модель G513QR — GeForce RTX 3070 Laptop GPU. С графикой Radeon лэптоп будет предлагаться под модельным номером G513QY.

Сама AMD пока не говорила о том, когда собирается представить мобильную серию графических ускорителей Radeon RX 6000.



