Белый дом обсудит с руководством Intel, как победить нехватку полупроводников

В грядущий понедельник, 12 апреля администрация президента США Джо Байдена проведёт совещание, посвящённое поиску возможных путей решения проблемы с поставками полупроводников, отразившейся на работе ряда отраслей страны, включая автомобильную промышленность.

Белый дом обсудит с руководством Intel, как победить нехватку полупроводников

VMware/REUTERS

Как стало известно агентству Reuters, в этом совещании, которая пройдёт в виртуальном формате, примет участие гендиректор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger). В прошлом месяце он заявил, что Intel выделит $20 млрд на строительство двух новых фабрик по производству микросхем в Аризоне. Запуск новых объектов, на которых будет установлено передовое оборудование с поддержкой современных техпроцессов и EUV-литографии, намечен к 2024 году. По мнению Гелсингера, дефицит полупроводниковых компонентов будет сохраняться довольно продолжительное время — порядка двух лет.

Агентство Reuters ранее сообщило, что на встрече также будут присутствовать советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан (Jake Sullivan) и главный экономический помощник Брайан Диз (Brian Deese), а также производители микросхем и автомобилей.

Нехватка полупроводников остаётся серьёзной проблемой для американской промышленности. Из-за неё компания Ford Motor была вынуждена сократить производство своего бестселлера — пикапа F-150. На прошлой неделе она сообщила, что 28 апреля представит инвесторам обновлённую информацию о снижении операционной прибыли. В этом году её операционная прибыль, как ожидается, упадёт на $1 млрд до $2,5 млрд.

На прошлой неделе администрация Байдена призвала выделить $50 млрд для поддержки американской индустрии микросхем в рамках программы по укреплению инфраструктуры на $2 трлн. В феврале администрация президента США распорядилась провести обзор цепочки поставок полупроводников, чтобы найти пути устранения дефицита.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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