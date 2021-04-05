Среди обновлённых моноблоков Apple iMac появится модель с диагональю экрана более 27 дюймов

Сегодня сетевой источник с псевдонимом l0vetodream подтвердил предположения о том, что по крайней мере один из обновлённых компьютеров iMac, которые будут представлены в этом году, получит большой экран большей диагональю, чем любого другого компьютера Apple .

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В настоящее время Apple продаёт iMac с экранами диагональю 21,5 и 27 дюймов. Ходят слухи, что в этом году компания заменит их компьютерами с существенно переработанным дизайном, которые будут основаны на фирменных ARM-чипсетах. Стоит отметить, что дизайн моноблоков Apple существенно не менялся с 2012 года.

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l0vetodram заявил, что новая модель, которая заменит 27-дюймовый iMac, получит ещё более крупный дисплей. Можно предположить, что благодаря упразднению широких рамок вокруг экрана этого получится достичь без увеличения общих габаритов. Напомним, что ещё с прошлого года многочисленные источники заявляют, что обновлённые iMac получат дизайн, сочетающий черты планшета iPad Pro и монитора Pro Display XDR. Эту информацию недавно подтвердило авторитетное издание Bloomberg, которое утверждает, что новые iMac будут отличаться более тонкими рамками и лишатся характерного металлического «подбородка». Можно предположить, что самый крупный iMac получит 32-дюймовую дисплейную панель, которой сейчас щеголяет монитор Pro Display XDR. Также ходят слухи, что обновлённые модели будут продаваться в нескольких цветах.

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Помимо свежего дизайна, новые моноблоки Apple получат кардинально переработанную аппаратную платформу. Речь идёт о фирменных ARM-чипах, но, вероятно, не о прошлогоднем Apple М1. По данным Bloomberg, Apple тестирует совершенно новые процессоры с 16 высокопроизводительными и четырьмя энергоэффективными ядрами.



