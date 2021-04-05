Проектор ASUS H1 способен создать изображение Full HD с диагональю до 200 дюймов

Компания ASUS анонсировала LED-проектор H1, подходящий для домашних развлечений, в том числе игр. Кроме того, модель может применяться в офисных помещениях, лекционных залах и пр.

Новинка относится к устройствам стандарта Full HD, то есть позволяет формировать изображение с разрешением 1920 ? 1080 пикселей.

Устройство обеспечивает яркость до 3000 люмен и контрастность 800:1. Заявлен 125-процентный охват цветовых пространств Rec.709 и sRGB; количество воспроизводимых оттенков превышает миллиард.

Проектор способен создавать изображение размером от 40 до 200 дюймов по диагонали. Расстояние до экрана или стены может варьироваться в диапазоне от 1,15 до 5,7 метра.

В оснащение входит 10-ваттная аудиосистема. Есть два интерфейса HDMI, разъём D-Sub, порт USB Type-A, гнездо RJ45 для подключения сетевого кабеля, а также стандартные аудиогнёзда.

Максимальное энергопотребление заявлено на уровне 360 Вт. Срок службы источника света составляет 30 000 часов. Устройство имеет размеры 405 ? 99 ? 283 мм и весит приблизительно 5,7 кг.

Сведений о сроках начала продаж и ориентировочной цене новинки на данный момент, к сожалению, нет.



