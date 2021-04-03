Корпус Akasa Maze Pro позволяет создать бесшумный неттоп на основе Raspberry Pi

Компания Akasa представила весьма любопытную новинку — корпус под названием Maze Pro, предназначенный для установки популярного одноплатного компьютера Raspberry Pi 4 Model B.

Решение выполнено в чёрном цвете из анодированного алюминия. Габариты составляют всего 97 ? 65,5 ? 35 мм, что говорит о возможности создания ультракомпактного неттопа.

Корпус предусматривает пассивное охлаждение: ребристая верхняя часть, оформленная в виде лабиринта, выполняет функции радиатора для эффективного отвода тепла. Благодаря отсутствию вентиляторов обеспечивается полностью бесшумная работа.

Новинка снабжена кнопкой включения/выключения питания, а также прорезями для различных портов — USB 2.0 и USB 3.0, Ethernet, Micro HDMI и пр. Специальная съёмная крышка обеспечивает доступ к массиву контактов GPIO.

Добавим, что одноплатный компьютер Raspberry Pi 4 Model B несёт на борту процессор Broadcom BCM2711 с четырьмя вычислительными ядрами (1,5 ГГц), от 2 до 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4-3200 SDRAM, контроллер Gigabit Ethernet для проводного подключения к компьютерной сети, а также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi IEEE 802.11ac (диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0 (BLE).



