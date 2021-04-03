Корпус Akasa Maze Pro позволяет создать бесшумный неттоп на основе Raspberry Pi

Корпус Akasa Maze Pro позволяет создать бесшумный неттоп на основе Raspberry Pi

Компания Akasa представила весьма любопытную новинку — корпус под названием Maze Pro, предназначенный для установки популярного одноплатного компьютера Raspberry Pi 4 Model B.

Решение выполнено в чёрном цвете из анодированного алюминия. Габариты составляют всего 97 ? 65,5 ? 35 мм, что говорит о возможности создания ультракомпактного неттопа.

Корпус Akasa Maze Pro позволяет создать бесшумный неттоп на основе Raspberry Pi

Корпус предусматривает пассивное охлаждение: ребристая верхняя часть, оформленная в виде лабиринта, выполняет функции радиатора для эффективного отвода тепла. Благодаря отсутствию вентиляторов обеспечивается полностью бесшумная работа.

Корпус Akasa Maze Pro позволяет создать бесшумный неттоп на основе Raspberry Pi

Новинка снабжена кнопкой включения/выключения питания, а также прорезями для различных портов — USB 2.0 и USB 3.0, Ethernet, Micro HDMI и пр. Специальная съёмная крышка обеспечивает доступ к массиву контактов GPIO.

Корпус Akasa Maze Pro позволяет создать бесшумный неттоп на основе Raspberry Pi

Добавим, что одноплатный компьютер Raspberry Pi 4 Model B несёт на борту процессор Broadcom BCM2711 с четырьмя вычислительными ядрами (1,5 ГГц), от 2 до 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4-3200 SDRAM, контроллер Gigabit Ethernet для проводного подключения к компьютерной сети, а также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi IEEE 802.11ac (диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0 (BLE).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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