MSI представила игровые десктопы Infinite на платформе Intel Rocket Lake

Компания MSI в ближайшее время начнёт продажи игровых настольных компьютеров MEG Infinite X 11th и MAG Infinite 11th, использующих аппаратную платформу Intel Rocket Lake и операционную систему Windows 10.

Модель MEG Infinite X 11th в максимальной конфигурации несёт на борту процессор Core i9-11900K с восемью ядрами (до 16 потоков инструкций) и тактовой частотой 3,5–5,3 ГГц. Объём оперативной памяти DDR4-3200 может достигать 128 Гбайт. Есть возможность установки двух твердотельных накопителей M.2 2280. В состав графической подсистемы может входить дискретный ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3090.

Версия MAG Infinite 11th, в свою очередь, в самой дорогой комплектации оснащается чипом Core i7-11700 с восемью ядрами (16 потоков), тактовая частота которых варьируется от 2,5 до 4,9 ГГц. Максимально допустимый объём ОЗУ — 64 Гбайт. Есть коннектор для одного модуля M.2 2280, а видеоподсистема может включать адаптер NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti.

Обе новинки заключены в корпус с габаритами 210 ? 450 ? 488 мм. Доступно место для одного 3,5-дюймового накопителя и двух устройств хранения данных типоразмера 2,5 дюйма. Во фронтальной части предусмотрена многоцветная подсветка.



