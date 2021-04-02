ASUS представила портативный монитор ZenScreen MB16ACV с диагональю 15,6" и весом 830 граммов

Компания ASUS анонсировала портативный монитор ZenScreen MB16ACV: новинка может применяться в качестве вспомогательного дисплея для ноутбука или настольного компьютера.

Устройство выполнено на матрице IPS с диагональю 15,6 дюйма. Разрешение составляет 1920 ? 1080 пикселей (формат Full HD) при соотношении сторон 16:9. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов.

Монитор оснащён встроенной подставкой, которая позволяет располагать панель в альбомной или портретной ориентации. Функции Flicker-free и Low Blue Light с сертификацией T?V снижают нагрузку на глаза во время продолжительной работы.

Яркость равна 250 кд/м2, контрастность — 800:1, динамическая контрастность — 100 000 000:1. Новинка обладает частотой обновления 60 Гц и временем отклика в 5 мс (GTG).

Устройство снабжено портом USB Type-C, который служит для подачи сигнала и питания. Реализован набор фирменных игровых инструментов GamePlus.

Новинка весит всего 830 граммов вместе с подставкой. Габариты составляют 357,9 ? 224,8 ? 10,5 мм. Специальное антибактериальное покрытие на рамках и в тыльной части уничтожает 99,9 % микроорганизмов.



