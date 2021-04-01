Casio представила G-Shock GSW-H1000 — свои первые смарт-часы на базе Wear OS

Casio представила G-Shock GSW-H1000 — свои первые смарт-часы на базе Wear OS

Компания Casio представила в продуктовом семействе G-Shock умные наручные часы GSW-H1000, рассчитанные на спортсменов и экстремалов. Гаджет поступит в продажу в середине следующего месяца.

Новинка стала первыми смарт-часами Casio под управлением операционной системы Wear OS. Пользователи смогут взаимодействовать с интеллектуальным помощником Google Assistant, а также загружать приложения из каталога Google Play.

Устройство оборудовано двухслойным дисплеем: это монохромная панель для постоянного отображения времени и полезной информации, а также цветной 1,32-дюймовый экран (320 ? 300 пикселей) для демонстрации навигационных карт, показаний от сенсоров и пр.

Casio представила G-Shock GSW-H1000 — свои первые смарт-часы на базе Wear OS

Часы выполнены в корпусе повышенной прочности. Им не страшны погружения под воду на глубину до 200 метров. В боковой части располагаются физические кнопки управления.

Casio представила G-Shock GSW-H1000 — свои первые смарт-часы на базе Wear OS

В оснащение включён богатый набор датчиков: присутствуют сенсор частоты сердечных сокращений, приёмник GPS, барометр, альтиметр и пр. Предусмотрены различные спортивные режимы.

Casio представила G-Shock GSW-H1000 — свои первые смарт-часы на базе Wear OS

Часы G-Shock GSW-H1000 будут предлагаться в чёрном, синем и красном вариантах цветового исполнения по ориентировочной цене 700 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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