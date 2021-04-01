HP случайно обнародовала характеристики гибридных настольных процессоров AMD Ryzen 5000G (Cezanne)

Мексиканское подразделение компании HP Inc. случайно раскрыло спецификации грядущих гибридных настольных процессоров AMD Ryzen 5000G (Cezanne). Технические характеристики чипов были обнаружены бдительным японским блогером @momomo_us в описании новой модели настольной системы HP Pavilion TG01-2003ns.

Как и мобильные версии процессоров Ryzen 5000 поколения Cezanne, настольные APU построены на архитектуре Zen 3, но оснащены старым поколением интегрированной графики Vega, ядрам которой повысили тактовую частоту работы.

Судя по утечке, AMD подготовила три модели гибридных настольных процессоров Ryzen 5000G, которые придут на смену текущим представителям серии Ryzen 4000 (Renoir). Флагманской моделью станет Ryzen 7 5700G. Кроме того, компания выпустит модели Ryzen 5 5600G и Ryzen 3 5300G. У всех новинок заявленный уровень TDP составляет 65 Вт.

Количество ядер у новых процессоров останется прежним, однако представители нового поколения предложат увеличенный в два раза объём кеш-памяти 3-го уровня, а также повышенную на 200 МГц базовую и турбо-частоту работы по сравнению с моделями Ryzen 4000G (Renoir).

Модель Ryzen 7 5700G предложит 8 ядер и 16 вычислительных потоков. Базовая частота новинки составляет 3,8 ГГц. В режиме автоматического разгона она повышается до 4,6 ГГц. Модель Ryzen 5 5600G, как и предшественник, получила шесть ядер и 12 виртуальных потоков. По данным HP Inc., данный процессор обладает базовой частотой 3,9 ГГц. Турбо-частота чипа составляет 4,4 ГГц. Младшая модель Ryzen 3 5300G получила четыре ядра и восемь вычислительных потоков. Чип предлагает базовую частоту 4 ГГц. В режиме авторазгона она повышается до 4,2 ГГц.

На данный момент неизвестно, планирует ли AMD предлагать серию гибридных настольных процессоров Ryzen 5000G в качестве отдельных продуктов или же ограничится их распространением через системных интеграторов и производителей готовых компьютерных систем, как это было с предыдущей серией гибридных процессоров.



