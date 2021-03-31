HP OMEN 15 — мощный игровой ноутбук на Intel Core и NVIDIA GeForce RTX 3070

Игровые ноутбуки в последние годы получили огромное распространение, ведь они фактически не уступают настольным ПК по производительности, но при этом обеспечивают пользователю возможность брать компьютер с собой куда угодно. Компания HP предлагает целый ряд геймерских ноутбуков, об одном из которых — OMEN 15 — мы подробнее расскажем ниже.

Актуальный OMEN 15 является довольно компактным по меркам игровых ноутбуком устройством. Но при этом внутри него располагается очень производительная электронная начинка и качественный дисплей с быстрым откликом. Дополняется картина привлекательным лаконичным дизайном, без каких-либо агрессивных излишеств, присущих многим игровых ноутбукам.

Как нетрудно догадаться по названию, OMEN 15 обладает 15,6-дюймовым дисплеем. Рассматриваемая модель OMEN 15-ek1013ur оснащена панелью IPS с разрешением Full HD (1920 ? 1080 точек), частотой обновления 144 Гц, временем отклика 7 мс, яркостью 300 кд/м2 и покрытием цветового пространства NTSC на 72 %. Отметим также поддержку технологии NVIDIA G-Sync, которая обеспечивает вывод более качественного и плавного изображения в играх без разрывов и артефактов. А наличие антибликового покрытия на экране будет полезно при работе с ноутбуком при ярком освещении.

В модели OMEN 15-ek1013ur положен процессор Intel Core десятого поколения — модель Core i7-10750H. Этот чип насчитывает шесть ядер, которые способны работать на двенадцать потоков. Базовая частота CPU составляет 2,6 ГГц, тогда как максимальная Turbo-частота для одного ядра достигает 5,0 ГГц.

Процессор дополняют 16 Гбайт оперативной памяти DDR4, которая работает с эффективной частотой 2933 МГц в двухканальном режиме. Для хранения данных предлагается скоростной твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe NVMe формата M.2 объёмом 1 Тбайт. Накопитель построен на флеш-памяти TCL.

За обработку графики отвечает мощная дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 в дизайне Max-Q, то есть с пониженным энергопотреблением. Данная видеокарта построена на новейшем графическом процессоре Ampere GA104 с 5120 ядрами CUDA. Его дополняют 8 Гбайт оперативной памяти GDDR6 с 256-битной шиной. Видеокарта поддерживает трассировку лучей в реальном времени, и способна обеспечить действительно высокий уровень производительности.

За питание в автономном режиме отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью аж 70,9 Вт·ч. В комплекте поставляется адаптер питания мощностью 200 Вт. За счёт высокой мощности поддерживается технология быстрой зарядки, обеспечивающая восполнение 50 % заряда всего за 45 минут. К слову, несмотря на большую батарею, весит ноутбук 2,45 кг. А его габариты составляют 35,79 ? 23, 97 ? 2,29 см.

Ноутбуки HP всегда славились богатым набором портов, и OMEN 15 не является исключением. На боковых гранях устройства имеется: один USB Type-C (10 Гбит/с) с поддержкой интерфейса Thunderbolt 3 (40 Гбит/с), три порта USB Type-A (5 Гбит/с), по одному видеовыходу Mini DisplayPort и HDMI 2.1, гигабитный сетевой порт Ethernet, универсальный 3,5-мм аудиоразъём и слот для карт памяти SD. Набор беспроводных интерфейсов включает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, реализованных посредством модуля Intel AX201.

Важная для игрового ноутбука и клавиатура. В OMEN 15 компания HP применила полноразмерную клавиатуру серого цвета с четырьмя зонами настраиваемой RGB-подсветки. Поддерживается технология распознавания до 26 одновременных нажатий. Тачпад HP Imagepad поддерживает жестовое управление. Имеется также веб-камера HP Wide Vision 720p HD. За звук отвечает аудиосистема Bang & Olufsen с поддержкой технологии DTS:X Ultra.

Работает ноутбук под управлением Windows 10. HP предустанавливает на ноутбуки OMEN 15 фирменные утилиты, включая OMEN Command Center.



