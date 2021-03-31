Corsair выпустила блоки питания RMx стандарта 80 PLUS Gold с модульной системой кабелей

Компания Corsair начала продажи блоков питания семейства RMx, предназначенных для установки в настольные системы игрового уровня. Высококачественные изделия обеспечиваются десятилетней гарантией.

Устройства имеют сертификацию 80 PLUS Gold: заявленная эффективность достигает 90 %. В конструкции применяются на 100 % японские конденсаторы с температурным режимом 105 градусов Цельсия.

В семейство вошли модели RM550x, RM650x, RM750x, RM850x и RM1000x мощностью соответственно 550, 650, 750, 850 и 1000 Вт. Все они получили полностью модульную систему кабелей, которая позволяет избавиться от ненужных подключений и устранить нагромождение проводов внутри компьютерного корпуса.

В составе системы охлаждения применяется 135-миллиметровый вентилятор с технологией магнитной левитации. При небольших нагрузках он полностью останавливается, благодаря чему уровень производимого шума падает до ноля.

Разумеется, реализованы всевозможные средства защиты. Устройства выполнены в классическом чёрном цвете. Цена в зависимости от мощности варьируется от 120 до 190 долларов США .



