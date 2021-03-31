Apple уже разместила заказы на производство 4-нм чипов для будущих компьютеров Mac

Согласно отраслевым источникам, цитируемым в сегодняшней заметке DigiTimes, Apple уже забронировала производственные мощности TSMC для изготовления 4-нм чипов. Сообщается, что они будут использоваться в грядущих компьютерах Mac.

Apple уже разместила заказы на производство 4-нм чипов для будущих компьютеров Mac

macrumors.com

Пока неизвестно, когда 4-нм чипы Apple будут запущены. Источник сообщает, что TSMC будет готова начать их производство уже в четвёртом квартале текущего года, хотя ранее предполагалось, что это станет возможным лишь в 2022 году. Ожидается, что новые модели Mac с фирменными ARM-чипами выйдут в этом году, однако эти устройства будут оснащаться менее передовыми 5-нм чипами. По слухам, в скором времени свет увидят компьютеры Mac на улучшенных версиях дебютного компьютерного процессора Apple M1.

Что касается чипа Apple A15, который будет использоваться в iPhone 13, источники утверждают, что он по-прежнему будет производиться по нормам 5-нм техпроцесса. Сообщается, что Apple уже заключила контракт на производство этого процессора с TSMC. Ожидается, что производство чипа начнётся к концу мая.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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