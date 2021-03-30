Новая карта расширения QNAP совмещает порты 2.5GbE и разъёмы М.2

Новая карта расширения QNAP совмещает порты 2.5GbE и разъёмы М.2

Компания QNAP Systems анонсировала карту расширения QM2-2P2G2T, предназначенную для использования в персональных компьютерах, рабочих станциях и сетевых хранилищах данных (NAS).

Новинка совмещает функции сетевого адаптера и карты для размещения твердотельных модулей М.2. Для установки в компьютер или NAS-сервер требуется слот PCIe 3.0 x4.

Новинка предоставляет два сетевых порта 2.5GbE (на основе разъёмов RJ45) с пропускной способностью до 2,5 Гбит/с. Поддерживаются режимы работы 1 Гбит/с, 100 Мбит/с и 10 Мбит/с.

Новая карта расширения QNAP совмещает порты 2.5GbE и разъёмы М.2

Предусмотрены два коннектора для подключения твердотельных накопителей M.2 2280 PCIe NVMe с габаритами 22 ? 80 мм. Говорится о совместимости с операционными системами Windows 10, Windows Server 2019, Linux и QNAP QTS.

Новая карта расширения QNAP совмещает порты 2.5GbE и разъёмы М.2

Карта расширения имеет размеры 152,65 ? 68,9 ? 20,6 мм. Она оборудована системой активного охлаждения с радиатором полного покрытия и вентилятором. В комплект поставки входят монтажные планки стандартной и уменьшенной высоты, что позволяет применять решение в корпусах различных форм-факторов, в том числе в компактных системах с ограниченным внутренним пространством.

Приём заказов на новинку уже начался: цена — 187 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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