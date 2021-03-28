ViewSonic представила игровые мониторы с диагональю до 27" и временем отклика в 1 мс

ViewSonic представила игровые мониторы с диагональю до 27

Компания ViewSonic анонсировала мониторы VX2718-P-MHD и VX2418-P-MHD с диагональю соответственно 27 и 23,8 дюйма. Новинки подходят для домашних развлечений и игр.

В основу обеих панелей положена матрица VA формата Full HD с разрешением 1920 ? 1080 пикселей. Яркость составляет 250 кд/м2, контрастность — 4000:1, динамическая контрастность — 80 000 000:1.

Устройства имеют классическую плоскую форму. Заявлен 72-процентный охват цветового пространства NTSC и 102-процентный охват цветового пространства sRGB (103 % у версии размером 23,8 дюйма). Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов.

ViewSonic представила игровые мониторы с диагональю до 27

Мониторы обладают временем отклика в 1 мс и частотой обновления 165 Гц. Технология Adaptive Sync помогает избавиться от эффекта разрыва кадра, благодаря чему улучшается качество игрового процесса.

Устройства снабжены аудиосистемой со стереодинамиками 2 ? 2 Вт, двумя интерфейсами HDMI 1.4, одним разъёмом DisplayPort и стандартным 3,5-миллиметровым аудиогнездом. Подставка позволяет регулировать только угол наклона экрана.

ViewSonic представила игровые мониторы с диагональю до 27

Ставшие уже привычными технологии Flicker-Free и Blue Light Filter отвечают за снижение усталости глаз во время продолжительной работы. Система ViewMode предлагает оптимальные наборы настроек для разных режимов работы, включая игры и просмотр видеоматериалов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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