Новые 11,6-дюймовые ноутбуки Lenovo для сферы образования выйдут с Chrome OS и Windows

Новые 11,6-дюймовые ноутбуки Lenovo для сферы образования выйдут с Chrome OS и Windows

Компания Lenovo анонсировала сразу шесть портативных компьютеров, предназначенных для применения в образовательной сфере. Дебютировали модели 100e, 300e и 500e Gen 3 под управлением операционной системы Chrome OS, а также версии 100w, 300w и 500w Gen 3 на базе Windows.

Все новинки оборудованы дисплеем с диагональю 11,6 дюйма. Применена матрица формата HD с разрешением 1366 ? 768 пикселей. В оснащение входит фронтальная камера 720р.

Новые 11,6-дюймовые ноутбуки Lenovo для сферы образования выйдут с Chrome OS и Windows

Модели Lenovo 100e и 100w представляют собой классические лэптопы. Версии Lenovo 300e и 500e, а также Lenovo 300w и 500w — это ноутбуки-трансформеры, у которых крышка вращается на 360 градусов. Таким образом, использовать устройства можно в планшетном режиме. В оснащение этих моделей входит дополнительная 5-мегапиксельная камера.

Новые 11,6-дюймовые ноутбуки Lenovo для сферы образования выйдут с Chrome OS и Windows

Хромбуки Lenovo 100e и 300e несут на борту процессор AMD for Chromebooks, тогда как их Windows-варианты оснащены чипом AMD 3015e. «Сердцем» версий Lenovo 500e и 500w выступают процессоры Intel Celeron N5100 и Intel Pentium N6000 соответственно.

Новые 11,6-дюймовые ноутбуки Lenovo для сферы образования выйдут с Chrome OS и Windows

Компьютеры несут на борту 4 Гбайт оперативной памяти (8 Гбайт у Lenovo 500e и 500w). Вместимость флеш-накопителя в зависимости от модификации составляет 32, 64 или 128 Гбайт.

Новые 11,6-дюймовые ноутбуки Lenovo для сферы образования выйдут с Chrome OS и Windows

Все новинки наделены адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, портами USB Type-C 3.2 Gen1, USB Type-A 3.2, HDMI 1.4b, слотом microSD и стандартным 3,5-мм аудиогнездом.

Продажи начнутся в мае–июне: цена составит от 299 до 429 долларов США в базовой конфигурации.

Новые 11,6-дюймовые ноутбуки Lenovo для сферы образования выйдут с Chrome OS и Windows


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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