Imagination будет открывать новые горизонты в ИИ, GPU и гибридных процессорах

За последние годы компания Imagination пережила банкротство и едва отбилась от китайцев. Она уцелела, но былого благополучия, как во времена работы с Apple , уже нет. И в Imagination решили заглянуть далеко вперёд по шкале технологического развития полупроводников. В компании открыли инкубатор технологий IMG Labs для создания интеллектуальной собственности нового поколения в области полупроводников. Обещают много необычного и интересного.

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Возглавил IMG Labs Тим Мамтора (Tim Mamtora), до этого свыше 14 лет проработавший в компании Broadcom. Первоначальными целями для инкубатора выбраны искусственный интеллект, нейронные сети, графические процессоры и гетерогенные вычислительные системы. Структура IMG Labs двухуровневая. Уровень визионеров определяет стратегические направления развития, а нижний уровень из опытных специалистов и ветеранов отрасли оценивает практическую ценность выбранных направлений и возможный эффект для клиентов.

В конечном итоге подразделение IMG Labs рассчитывает создавать интеллектуальную собственность для лицензирования, которая помогла бы клиентам быстрее выводить на рынок продукты нового поколения. Сегодня существует устойчивый спрос на платформы по ускорению обработки видео, в чём компания Imagination достаточно сильна как с точки зрения мобильной производительности, так и с позиций энергоэффективности. Можно ожидать, что в среде IMG Labs разовьются очень и очень интересные идеи.



