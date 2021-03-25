Apple придумала выдвижные ножки для MacBook Pro, которые улучшат охлаждение

Многие пользователи ноутбуков не понаслышке знакомы с различными подставками, позволяющими улучшить охлаждение или повысить удобство набора текста благодаря изменению угла наклона клавиатуры. Новая разработка Apple безусловно порадует поклонников таких аксессуаров.

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Новая патентная заявка компании описывает выдвижные ножки для MacBook, которые позволят поднять заднюю часть корпуса ноутбука. Опоры смогут выдвигаться на 3,8 миллиметра, что поможет значительно улучшить доступ свежего воздуха к нижней крышке устройства. Рисунки в патентной заявке демонстрируют механизм, благодаря которому ножки выдвигаются автоматически при открытии дисплея. Также предусматривается возможность открыть их вручную.

macrumors.com

Кроме того, в патентной заявке рассматривается не только вариант с выдвижными ножками, но и возможность реализации выдвижного блока с вентиляционными решётками на нижней крышке. При его открытии частота процессора сможет автоматически повышаться благодаря дополнительному притоку прохладного воздуха, необходимого для эффективного охлаждения. Дополнительное преимущество конструкции с выдвижными ножками или блоком с вентиляционными решётками может заключаться в возможности открыть верхнюю крышку на больший угол.

macrumors.com

Отметим, что описанные возможности в данный момент существуют только в виде патента, и нет никаких гарантий, что Apple реализует какой-либо из описанных механизмов в конечном продукте.



