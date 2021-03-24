Представлен мощный кулер Thermalright Macho Rev.C Plus с тихим вентилятором

Компания Thermalright анонсировала высокопроизводительный процессорный охладитель Macho Rev.C Plus: новинка способна справляться с отводом тепла от чипов, чьё максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии (показатель TDP) достигает 240 Вт.

Решение относится к башенному типу. Через радиатор проходят шесть U-образных тепловых трубок диаметром 6 мм. В основании располагается медная прижимная пластина с никелевым покрытием, выполняющая функции небольшого вспомогательного радиатора.

Конструкцией предусмотрено использование 140-мм вентилятора TY-14U с общими габаритами 152 ? 140 ? 26,5 мм. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 300 до 1300 оборотов в минуту. Формируется поток воздуха объёмом до 125 кубометров в час. Вентилятор может похвастаться небольшим уровнем шума — максимум 21 дБА.

Кулер имеет размеры 140 ? 102 ? 158 мм и весит 720 г. Говорится о совместимости с процессорами AMD в исполнении AM4, а также с чипами Intel в исполнении LGA 775/115х/1366/2011/-3/2066/1200.

Сведений о том, когда и по какой цене модель Macho Rev.C Plus поступит в продажу, на данный момент нет.



