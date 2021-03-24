Intel починила 7-нм техпроцесс: десктопный 7-нм процессор Meteor Lake выйдет в 2023 году

Intel починила 7-нм техпроцесс: десктопный 7-нм процессор Meteor Lake выйдет в 2023 году

На прошедшем ночью мероприятии «Intel Unleashed: Engineering the Future» новый генеральный директор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) сделал несколько ключевых анонсов про 7-нм технологию, разрабатываемую в стенах компании. Суть заявлений сводится к тому, что Intel смогла решить все основные проблемы, которые ранее привели к неприятным задержкам в выпуске 7-нм продуктов, и теперь внедрение этого техпроцесса движется в полном соответствии с планом.

Гелсингер объявил, что основную массу продуктов Intel продолжит выпускать на собственных фабриках. Настройка 7-нм технологии продвигается хорошо: компании удалось решить возникшие ранее трудности за счёт более активного использования литографии в сверхжёстком ультрафиолетовом излучении (EUV), что в целом упростило и стабилизировало технологию.

Было объявлено, что первым продуктом, который начнёт выпускаться с применением нового 7-нм техпроцесса, станет настольный процессор с кодовым именем Meteor Lake. Литографические маски для выпуска 7-нм кристалла с его вычислительными ядрами будут переданы на производство уже во втором квартале этого года, после чего начнётся процесс выращивания кристаллов, а затем их тестирования. При этом поставки серийных партий Meteor Lake клиентам намечены на 2023 год.

В рассказе о Meteor Lake, Intel явно упомянула, что этот продукт будет построен из нескольких полупроводниковых кристаллов, собранных в единое целое с помощью фирменных технологий, например, при помощи вертикальной 3D-компоновки Foveros. Также было сказано, что подобные методы будут находить широкое применение в разнообразных будущих продуктах. Это позволит комбинировать их из разных составных частей и легко адаптировать под нужды различных заказчиков.

Intel починила 7-нм техпроцесс: десктопный 7-нм процессор Meteor Lake выйдет в 2023 году

Попутно Intel не отказывается от сотрудничества со внешними подрядчиками и рассчитывает расширить отношения со сторонними производителями полупроводников такими как TSMC, Samsung, GlobalFoundriers и UMC. Как было объявлено, Intel планирует передавать партнёрам заказы на производство отдельных модульных компонентов по наиболее передовым технологическим процессам. Затем они будут становиться составными частями продуктов Intel как для клиентского, так и для серверного рынков, начиная с 2023 года. Использование передовых технологий подрядчиков совместно с собственной 7-нм технологией позволит Intel оптимизировать продукцию по стоимости, производительности и срокам выхода, что Гелсингер в своём выступлении назвал конкурентным преимуществом вверенной ему компании.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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