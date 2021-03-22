Radeon RX 6700 получит всего 6 Гбайт видеопамяти GDDR6

Как пишет ресурс TechPowerUP, компания PowerColor случайно опубликовала изображения упаковки графического ускорителя Radeon RX 6700 в исполнении Fighter. Утечка подтверждает, что новинка будет рассчитана на использование в играх с разрешением 1440p, как и модель Radeon RX 6700 XT, выпущенная в продажу на прошлой неделе.

На коробке также указано, что видеокарта оснащена 6 Гбайт видеопамяти GDDR6, что вдвое меньше, чем у XT-версии. Данный факт противоречит тому, что около двух недель назад в базе данных Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК) компания ASUS зарегистрировала две модели Radeon RX 6700 с 12 Гбайт видеопамяти. С другой стороны, это также может косвенно говорить о том, что AMD планирует выпустить два варианта Radeon RX 6700 с разным объёмом памяти.

Видеокарты PowerColor в исполнении Fighter относятся к графическим ускорителям начального уровня, которые TUL Corporation (владелец бренда PowerColor) поставляет своим партнёрам и дочерним компаниям, например, японской Kurotoshikou или китайской Dataland. Похоже, модель PowerColor Radeon RX 6700 Fighter будет использовать ту же систему охлаждения, что и XT-вариант видеокарты, оснащённый 12 Гбайт видеопамяти.

Компания AMD не говорила о том, когда собирается представить обычную Radeon RX 6700. Утечек, которые могли бы намекать на предполагаемую дату анонса, пока тоже нет.



