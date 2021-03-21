Резкий рост цен на память начал угрожать производству принтеров

Дисбаланс спроса и предложения на рынке полупроводниковых компонентов перестал быть управляемым. Участники рынка один за одним сообщают о новых последствиях наблюдаемых процессов. С начала года цена оперативной памяти на рынке моментальных сделок взлетела на 60 %, и теперь на нехватку памяти начали жаловаться производители принтеров.

Резкий рост цен на память начал угрожать производству принтеров

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Как поясняет Nikkei Asian Review, рынок моментальных сделок формирует не более 10 % сегмента микросхем оперативной памяти, но медианная цена микросхем DDR4 ёмкостью 4 Гбита с начала года выросла на 60 % и достигла максимального значения с марта прошлого года. Подобная динамика говорит о значительном превышении спросом возможностей предложения. По словам некоторых участников рынка, нынешняя ситуация может представлять угрозу для производителей принтеров, которые вынуждены обращаться для покупок памяти на рынок моментальных сделок.

Сохранение тенденции удалённой работы поддерживает спрос на принтеры для домашнего применения. Обычно производители закупают память большими партиями раз в несколько месяцев, но резкие изменения спроса заставили их обратиться на рынок моментальных сделок. В феврале производители памяти начали отдавать предпочтение более выгодным видам продукции, на рынке моментальных сделок возник дефицит предложения.

Оставшиеся 90 % рынка памяти относятся к сегменту долгосрочных контрактов, но и здесь в феврале наблюдался рост цен примерно на 10 % в последовательном сравнении. Многие клиенты начали перестраховываться и формировать заказы с существенным запасом по сравнению со своими реальными потребностями. Пока производители увеличат объёмы выпуска продукции, пройдёт какое-то время. Поставщики памяти считают, что улучшения ситуации следует ожидать не ранее июня этого года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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