Пожар на предприятии Renesas усугубит дефицит полупроводниковых компонентов

Третий по величине производитель автомобильной электроники, компания Renesas, располагает шестью собственными предприятиями на территории Японии. На одном из них пожар привёл к остановке производства. Величину ущерба пока оценить не удаётся, но уже очевидно, что усугублению дефицита чипов инцидент будет способствовать.

Пожар на предприятии Renesas усугубит дефицит полупроводниковых компонентов

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Предприятие Renesas в префектуре Ибараки, как отмечает Bloomberg, специализируется на обработке кремниевых пластин типоразмера 300 мм и может считаться одним из самых передовых. Здание в результате пожара не пострадало, но он затронул так называемую «чистую комнату» — специалистам пока не удаётся попасть в неё для оценки ущерба и выяснения причины пожара. Обработка кремниевых пластин в «чистой комнате» является важнейшим технологическим этапом, без неё восстановить производство автомобильных чипов не удастся.

Renesas сейчас получает половину выручки от реализации компонентов на автомобильном рынке, Toyota Motor является крупнейшим клиентом компании. До 70 % производства до сих пор сосредоточено на собственных предприятиях Reneasas, до недавнего времени это позволяло минимизировать влияние глобального дефицита чипов на деятельность компании и её клиентов. Лишь 30 % продукции Renesas производится на мощностях TSMC, для её выпуска требуются более продвинутые литографические технологии, которыми японская компания не располагает.

Надо сказать, что и у конкурентов Renesas есть проблемы с поставками автомобильных компонентов. Американские предприятия NXP Semiconductors в прошлом месяце пострадали в результате отключения электропитания в Техасе, до сих пор производство не возобновлено в полном объёме. Samsung и Infineon тоже приостанавливали работу своих американских предприятий по сходим причинам. Представители последней заявили, что выйти на январский уровень производства удастся только к июню текущего года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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