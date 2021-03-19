Sapphire не хочет, чтобы майнеры покупали её видеокарты. Но она не знает, как это исправить

Вчера AMD начала продажи видеокарты Radeon RX 6700 XT, и её запасы практически мгновенно иссякли. Рост добычи криптовалют и глобальный дефицит чипов привели к тому, что геймерам стало очень тяжело обзавестись производительным графическим ускорителем. Представитель Sapphire по связям с общественностью Эдвард Крислер (Edward Crisler) заявил, что это очень разочаровывает сотрудников компании.

Крислер сказал, что рынок видеокарт создан ПК-геймерами, поэтому мощные видеокарты должны доставаться им, а не добытчикам криптовалют. Он заявляет, что Sapphire крайне расстроена тем фактом, что карты не попадают в руки геймеров. Специалисты компании создают свои продукты для того, чтобы обеспечить отличный игровой опыт и многие компьютерные геймеры чувствуют себя забытыми, наблюдая за рынком видеокарт. По словам Крислера это не так, и Sapphire пытается найти выход из положения.

Напомним, что очередная волна роста популярности майнинга и дефицит чипов сделали покупку производительной игровой видеокарты практически невыполнимой задачей. В случае, если графический ускоритель всё же удаётся найти в продаже, стоимость такого предложения зачастую сильно превышает рекомендованную производителем цену.

Не так давно NVIDIA выпустила GeForce RTX 3060, на которой ограничила возможности майнинга. Но при этом она случайно предоставила пользователям возможность без труда обойти это ограничение. AMD же заявила, что не будет ограничивать возможности майнинга на своих видеочипах.



