Переоснащение выставленного на продажу предприятия Micron влетит в копеечку

Объявив о намерениях продать предприятие в штате Юта по выпуску памяти типа 3D XPoint, компания Micron Technology сама заявила о том, что перепрофилировать его для собственных нужд не было смысла. Покупатели этого предприятия тоже будут вынуждены раскошелиться на его переоснащение, и здесь пригодились бы правительственные субсидии.

Переоснащение выставленного на продажу предприятия Micron влетит в копеечку

Источник изображения: Reuters

Ожидается, что президент Джозеф Байден (Joseph Biden) одобрит выделение $37 млрд на развитие и поддержку производства и разработки полупроводниковых компонентов на территории США. Покупатели предприятия Micron в Юте могли бы претендовать на часть этих средств, как заявляют эксперты J.P. Morgan со страниц The Wall Street Journal. Среди потенциальных покупателей упоминаются компании Analog Devices, NXP Semiconductors, STMicroelectronics и Infineon.

Специалисты UBS добавляют, что смена собственника не поможет предприятию Micron в сжатые сроки подключиться к решению проблемы дефицита полупроводниковых компонентов. Очевидно, что выпускать память типа 3D XPoint на этом предприятии больше будет нельзя, а использовать имеющееся оборудование для других целей тоже не получится. На переоснащение предприятия уйдут не только время, но и приличные суммы денег. Только замена оборудования потребует не менее $3 млрд. Этот пример показывает, что поддержание «технологического суверенитета» остаётся дорогим удовольствием.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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