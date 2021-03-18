ASUS представила материнскую плату ROG Maximus XIII Apex для разгона процессоров Rocket Lake-S

Компания ASUS пополнила ассортимент материнских плат ROG Maximus XIII новой моделью Apex. Новинка предназначена для использования с процессорами Intel Core 10-го и 11-го поколений. Последние предлагают полноценную поддержку шины PCIe 4.0.

В основе ROG Maximus XIII Apex используется чипсет Intel Z590. Плата оснащена 18-фазной подсистемой питания. Производитель заявляет, что каждая фаза способна выдержать ток до 90 А. В новой материнской плате серии ROG Maximus производитель полностью переработал VRM, избавившись от удвоителей фаз. Схема также предусматривает наличие двух 8-контактных разъёмов EPS для подачи питания на процессор. Охлаждение элементов подсистемы питания обеспечивается массивными алюминиевыми радиаторами.

Материнская плата ROG Maximus XIII Apex предназначена для разгона. Об этом говорит также наличие LED-индикатора POST-кодов, точек считывания показания используемых напряжений, а также множество кнопок и тумблеров, которые могут использоваться для оверклокинга. Возле процессорного разъёма, слотов памяти и верхнего разъёма PCIe расположены датчики конденсации, что будет полезно при экстремальном разгоне. Помимо этого, ROG Maximus XIII Apex оснащена пятью температурными датчиками, пятью 4-контактными и двумя 3-контактными разъёмами для подключения вентиляторов, а также несколькими разъёмами для подключения системы жидкостного охлаждения.

Как и предыдущие модели Apex, новая материнская плата ROG Maximus XIII Apex оснащена только двумя разъёмами оперативной памяти DDR4. Хотя объём ОЗУ ограничен всего 64 Гбайт, новинка поддерживает память стандарта DDR4-5000 и выше (в разгоне). Помощь в разгоне памяти готова обеспечить поддержка технологии ASUS OptiMem III.

В состав ROG Maximus XIII Apex также входят восемь разъёмов SATA III и до четырёх M.2 для установки NVMe-накопителей. Та пара из них, что находится на материнской плате поддерживают интерфейс PCIe 4.0 и оснащены радиаторами. Два других разъёма M.2 добавлены с помощью платы расширения ASUS ROG DIMM.2, которая устанавливается в разъём, расположенный рядом со слотами ОЗУ и поддерживает установку NVMe-накопителей длиной до 110 мм.

Набор слотов расширения ROG Maximus XIII Apex состоит из двух PCIe x16 и одного PCIe x8. Сетевые возможности новинки обеспечиваются за счёт 2,5-гигабитного проводного интерфейса, а также поддержки беспроводных подключений Wi-Fi 6E. За звук отвечает кодек Realtek ALC4080 и усилитель Savitech SV3H712, снабжённые высококлассными конденсаторами Nichicon.

В числе внешних разъёмов у платы четыре USB 3.2 Gen 1, пять USB 3.2 Gen 2 и один USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, выводящиеся на заднюю панель. Для вывода на переднюю панель предусмотрен дополнительный разъём USB 3.2 Gen 2x2.

Цена материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Apex на данный момент неизвестна. Предыдущая версия на чипсете Intel Z490 имела рекомендованный ценник в $357.



