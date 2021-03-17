Настольное хранилище TerraMaster D2-310 оснащено интерфейсом USB 3.1

Настольное хранилище TerraMaster D2-310 оснащено интерфейсом USB 3.1

Компания TerraMaster анонсировала настольное хранилище информации D2-310, подходящее для использования с компьютерами под управлением операционных систем Apple macOS и Microsoft Windows.

Новинка позволяет сформировать двухдисковый массив. Могут применяться жёсткие диски и твердотельные накопители в форм-факторе 3,5 и 2,5 дюйма с интерфейсом SATA 3.0.

Для подключения к компьютеру служит порт USB 3.1 Gen1 с пропускной способностью до 5 Гбит/с. Поддерживаются режимы JBOD, RAID 0 и RAID 1. В случае RAID 0 заявленная скорость передачи данных в режиме чтения достигает 410 Мбайт/с, в режиме записи — 400 Мбайт/с.

Суммарная внутренняя вместимость может составлять до 36 Тбайт при использовании двух жёстких дисков на 18 Тбайт каждый. Устройство оборудовано разъёмом на основе симметричного коннектора USB Type-C.

Настольное хранилище TerraMaster D2-310 оснащено интерфейсом USB 3.1

Хранилище заключено в алюминиевый корпус с габаритами 227 ? 119 ? 133 мм, а вес составляет 1,3 кг без установленных накопителей. За охлаждение отвечает 80-мм вентилятор с небольшим уровнем шума.

Приобрести новинку можно по ориентировочной цене 160 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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