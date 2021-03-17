Новые беспроводные наушники намекнули на подготовку VR-гарнитуры для Xbox Series X и S

Новые беспроводные наушники намекнули на подготовку VR-гарнитуры для Xbox Series X и S

Вчера корпорация Microsoft выпустила новые беспроводные наушники Xbox Wireless Headset. И, как сообщает итальянское подразделение издания IGN, это периферийное устройство воспринимается консолью Xbox как VR-гарнитура, что может намекать на подготовку настоящей гарнитуры виртуальной реальности для своих консолей.

В настоящее время VR-пространство по-прежнему представляет собой нишевый рынок, но он постоянно растёт благодаря крупным компаниям, которые продолжают вкладывать в него средства. Что касается виртуальной реальности на консолях, Sony Interactive Entertainment пока единственный платформодержатель, который поддерживает технологию. Недавно компания также объявила, что в разработке находится гарнитура PlayStation VR нового поколения. Корпорация Microsoft же по большей части предпочла игнорировать этот рынок, назвав ПК местом для него.

Но с выходом новой беспроводной гарнитуры Xbox Wireless Headset произошло странное событие. Журналист издания IGN Italy Джованни Маррелли (Giovanni Marelli) при первом подключении устройства к консоли Xbox увидел сообщение о необходимости обновить VR-гарнитуру. «Это непростая ошибка, поскольку слова о гарнитуре виртуальной реальности также повторяются в следующем сообщении и в кнопке запуска обновления: ?Доступно обновление для гарнитуры VR? и ?Обновить гарнитуру VR?», — написал он.

Новые беспроводные наушники намекнули на подготовку VR-гарнитуры для Xbox Series X и S

Возможно, Microsoft экспериментирует с поддержкой VR-гарнитур Windows Mixed Reality на консолях Xbox или же готовит новое устройстве специально для консолей. Как считает журналист IGN Italy, редмондская компания может поделиться новостью об этом на предстоящих мероприятиях, посвящённых платформе.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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