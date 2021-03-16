Arctic объявила о начале продаж термопасты MX-5

Швейцарская компания Arctic Cooling сообщила о старте продаж новой термопасты MX-5. Новинка поставляется в картонной упаковке в компактных шприцах дозировкой от 2 до 50 грамм. Arctic MX-5 не содержит металлов и других электропроводящих материалов, а потому совершенно безопасна для компьютерного оборудования.

Arctic MX-5 представляет собой высокоэффективную углеродную термопасту и подходит для использования с любыми процессорными кулерами. Термоинтерфейс обладает низкой вязкостью и поэтому его легко наносить.

Производитель не указывает теплопроводящие свойства термопасты MX-5, но сообщает о низком уровне сопротивления новинки при передаче тепла. Кроме того, указывается плотность термопасты, которая составляет 3,2 г/см?. Рабочий диапазон температур Arctic MX-5 составляет от -40 до 180 градусов по Цельсию. Компания даёт на новинку 8 лет гарантии.

Рекомендованная стоимость Arctic MX-5 составляет 7,5 евро за шприц объёмом 2 г, €9,5 — за 4 г, €12,5 — за 8 г, €22 — за 20 г, и €37 — за 50 г. В комплект поставки термопасты объёмом до 8 г может входить пластиковая лопатка для более удобного распределения термоинтерфейса. К цене в таком случае стоит добавить около 1 евро.



