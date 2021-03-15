Сегодня AMD представит EPYC Milan — новое поколение серверных процессоров на архитектуре Zen 3

Сегодня AMD представит EPYC Milan — новое поколение серверных процессоров на архитектуре Zen 3

Сегодня вечером компания AMD представит новое, уже третье поколение серверных процессоров EPYC, которые также известны под кодовым именем Milan. Презентация пройдёт в онлайн-формате, что и не удивительно в условиях пандемии. Трансляция начнётся в 18:00 по московскому времени на официальном YouTube-канале AMD.

В рамках предстоящего мероприятия ожидается выступление исполнительного директора AMD Лизы Су (Lisa Su), технического директора компании Марка Пейпермастера (Mark Papermaster), генерального менеджера отдела встраиваемых систем Форреста Норрода (Forrest Norrod) и других представителей компании.

Что касается предмета презентации, то о процессорах EPYC Milan на данный момент известно, что они станут носителями архитектуры Zen 3, которая в прошлом году дебютировала в настольных процессорах Ryzen 5000. Помимо собственно архитектурных улучшений самих ядер новых чипы предложат унифицированный кеш третьего для каждого кристалла (общие 32 Мбайт для восьми ядер).

Серверные новинки AMD предложат до 64 ядер и 128 потоков. Они будут выполнены в уже знакомом корпусе SP3, что позволит задействовать их в уже существующих системах. Уровень TDP новых чипов по слухам не превысит 280 Вт.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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