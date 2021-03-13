Apple запустит производство двух новых MacBook на фирменных процессорах только во второй половине 2021 года

По словам авторитетного аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), Apple планирует выпустить обновлённый 16-дюймовый MacBook Pro и совершенно новый 14-дюймовый ноутбук на фирменных процессорах во второй половине текущего года. Свежий отчёт издания Nikkei Asia подтверждает эти сроки.

Apple запустит производство двух новых MacBook на фирменных процессорах только во второй половине 2021 года

macrumors.com

В отчёте, посвящённом сокращению заказов на производство iPhone 12, который был опубликован во вторник, издание отметило, что Apple отложила старт массового производства двух новых моделей MacBook с мая или июня до второй половины года. Сообщается, что оба новых компьютера будут использовать фирменные ARM-чипсеты Apple. Возможно, речь идёт об улучшенной версии актуального M1. Маловероятно, что Apple оснастит 16-дюймовый MacBook Pro, который является флагманским ноутбуком компании, таким же чипом, как и условно доступный MacBook Air.

Apple запустит производство двух новых MacBook на фирменных процессорах только во второй половине 2021 года

macrumors.com

Ожидается, что новые MacBook Pro получат Mini-LED-дисплеи, порты HDMI и устройства для чтения SD-карт. Некоторые источники также уверяют, что компания вернёт в фирменные ноутбуки магнитный разъём для зарядки MagSafe и откажется от противоречивой сенсорной панели Touch Bar.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
MSI выпустила GeForce RTX 3080 в исполнениях Gaming Trio Plus и Gaming Z TrioMSI выпустила GeForce RTX 3080 в исполнениях Gaming Trio Plus и Gaming Z Trio
E Ink представила улучшенные цветные дисплеи на электронных чернилах Kaleido Plus: больше цветов, быстрее анимацияE Ink представила улучшенные цветные дисплеи на электронных чернилах Kaleido Plus: больше цветов, быстрее анимация
Представлены твердотельные накопители Lexar NM620 объёмом до 1 ТбайтПредставлены твердотельные накопители Lexar NM620 объёмом до 1 Тбайт
Частью будущих VR-гарнитур Facebook станут фотореалистичные цифровые аватарыЧастью будущих VR-гарнитур Facebook станут фотореалистичные цифровые аватары
Непредставленный гибридный процессор AMD Ryzen 3 5300G появился на eBayНепредставленный гибридный процессор AMD Ryzen 3 5300G появился на eBay
Блок рекламы


Похожие новости
Игровые видеокарты Intel DG2 будут в 20 раз производительнее встроек Iris Pro из 2012 годаИгровые видеокарты Intel DG2 будут в 20 раз производительнее встроек Iris Pro из 2012 года
Samsung успешно создала 3-нм чип на совершенно новых транзисторах: быстрее, экономичнее, плотнееSamsung успешно создала 3-нм чип на совершенно новых транзисторах: быстрее, экономичнее, плотнее
iMac Pro исчезают из продажи — Apple готовит запуск нового семействаiMac Pro исчезают из продажи — Apple готовит запуск нового семейства
Dell и HP Inc ожидают, что рынок ПК вырастет по итогам текущего годаDell и HP Inc ожидают, что рынок ПК вырастет по итогам текущего года
Видеокарта Radeon RX 6700 XT будет представлена во второй половине мартаВидеокарта Radeon RX 6700 XT будет представлена во второй половине марта
Сборщик ПК пожаловался на уровень брака в Ryzen 5000: 6 % новых процессоров вообще не работаетСборщик ПК пожаловался на уровень брака в Ryzen 5000: 6 % новых процессоров вообще не работает
Главы Intel, AMD и Qualcomm попросили президента США поддержать отечественное производство чиповГлавы Intel, AMD и Qualcomm попросили президента США поддержать отечественное производство чипов
Поставки ноутбуков в четвёртом квартале 2020 года взлетели на 54%, а хромбуки обогнали MacBookПоставки ноутбуков в четвёртом квартале 2020 года взлетели на 54%, а хромбуки обогнали MacBook
Intel попыталась выставить Apple M1 в невыгодном свете на фоне Tiger LakeIntel попыталась выставить Apple M1 в невыгодном свете на фоне Tiger Lake
Apple выпустит AR-гарнитуру с датчиком LiDAR уже в текущем квартале, а вот очки Apple Glass придётся подождатьApple выпустит AR-гарнитуру с датчиком LiDAR уже в текущем квартале, а вот очки Apple Glass придётся подождать
Последние новости
Подгружаем последние новости