Apple запустит производство двух новых MacBook на фирменных процессорах только во второй половине 2021 года

По словам авторитетного аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), Apple планирует выпустить обновлённый 16-дюймовый MacBook Pro и совершенно новый 14-дюймовый ноутбук на фирменных процессорах во второй половине текущего года. Свежий отчёт издания Nikkei Asia подтверждает эти сроки.

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В отчёте, посвящённом сокращению заказов на производство iPhone 12, который был опубликован во вторник, издание отметило, что Apple отложила старт массового производства двух новых моделей MacBook с мая или июня до второй половины года. Сообщается, что оба новых компьютера будут использовать фирменные ARM-чипсеты Apple . Возможно, речь идёт об улучшенной версии актуального M1. Маловероятно, что Apple оснастит 16-дюймовый MacBook Pro, который является флагманским ноутбуком компании, таким же чипом, как и условно доступный MacBook Air.

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Ожидается, что новые MacBook Pro получат Mini-LED-дисплеи, порты HDMI и устройства для чтения SD-карт. Некоторые источники также уверяют, что компания вернёт в фирменные ноутбуки магнитный разъём для зарядки MagSafe и откажется от противоречивой сенсорной панели Touch Bar.



