Игровые видеокарты Intel DG2 будут в 20 раз производительнее встроек Iris Pro из 2012 года

Главный архитектор графики Intel Раджа Кодури (Raja Koduri) поделился очередными новостями из тестовой лаборатории Intel . В настоящий момент там проходят испытания инженерных образцов будущей серии игровых графических ускорителей DG2, построенных на архитектуре Intel Xe-HPG.

На своей странице в Twitter господин Кодури опубликовал сообщение, сопроводив его фотографиями из лаборатории Intel в городе Фолсом. В описании к фото он рассказал, что 9 лет назад, в те времена, когда Кодури ещё работал в Apple , он уже бывал в этой лаборатории и знакомился с предрелизными образцами процессоров Intel Сrystal Well, оснащённых кеш-памятью четвёртого уровня и первым поколением интегрированной графики Iris Pro Graphics. По его словам, с тех пор многие инженеры продолжают работать в Intel и обзавелись седыми волосами, а производительность нового графического ускорителя стала в 20 раз выше, чем была у Iris Pro в 2012 году.

From 2012 to 2021 - same Intel Folsom lab, many of the same engineers with more grey hair , I was at Apple back then, getting hands on with pre-production crystalwell, 9 years later playing with a GPU that’s >20x faster! pic.#twitter#.com/RgmRJuhOXw

