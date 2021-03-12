Игровые видеокарты Intel DG2 будут в 20 раз производительнее встроек Iris Pro из 2012 года

Главный архитектор графики Intel Раджа Кодури (Raja Koduri) поделился очередными новостями из тестовой лаборатории Intel . В настоящий момент там проходят испытания инженерных образцов будущей серии игровых графических ускорителей DG2, построенных на архитектуре Intel Xe-HPG.

На своей странице в Twitter господин Кодури опубликовал сообщение, сопроводив его фотографиями из лаборатории Intel в городе Фолсом. В описании к фото он рассказал, что 9 лет назад, в те времена, когда Кодури ещё работал в Apple , он уже бывал в этой лаборатории и знакомился с предрелизными образцами процессоров Intel Сrystal Well, оснащённых кеш-памятью четвёртого уровня и первым поколением интегрированной графики Iris Pro Graphics. По его словам, с тех пор многие инженеры продолжают работать в Intel и обзавелись седыми волосами, а производительность нового графического ускорителя стала в 20 раз выше, чем была у Iris Pro в 2012 году.

From 2012 to 2021 - same Intel Folsom lab, many of the same engineers with more grey hair , I was at Apple back then, getting hands on with pre-production crystalwell, 9 years later playing with a GPU that’s >20x faster! pic.#twitter#.com/RgmRJuhOXw — Raja Koduri (@Rajaontheedge) March 12, 2021

На фотографии можно отметить несколько печатных плат, а также два блока питания. Один из них напрямую подключён к демонстрационной плате десктопной видеокарты серии Intel DG2. Для охлаждения GPU в её составе плата оснащена большим кулером, похожим на воздушную систему охлаждения для центрального процессора. Подобных подход к охлаждению тестовых образцов является обычной практикой, поскольку так упрощается проверка сразу нескольких вариантов плат. Второй БП подаёт питание на материнскую плату. Инженерный образец видеокарты подключён к материнской плате через райзер PCIe. Какая именно материнская плата используется для теста — непонятно. Однако она похожа на демонстрационный образец для процессоров Alder Lake, который мы видели в рамках январской презентации Intel .

Демонстрационный образец платы видеокарты Intel DG2 расположен на фото сверху

В самом сообщении господина Кодури не содержится названия графики DG2, однако намёки на её присутствие имеются на опубликованной фотографии. Например, на фото показан монитор с открытым окном выбора графических тестов 3DMark, включая тест DirectX DXR, который проверяет производительность трассировки лучей.

Тест 3DMark DirectX Ray Tracing

Текущее поколение графики Intel Xe на архитектуре Xe-LP, использующееся в мобильных процессорах Tiger Lake, а также дискретных видеокартах DG1 и SG1, не поддерживает трассировку лучей. Данный факт может намекать, что на фото находится образец именно одной из будущих моделей видеокарт Intel DG2. Ранее Intel подтвердила, что эти графические ускорители получат поддержку трассировки лучей.

В рамках семейства графики Intel DG2 на архитектуре Xe-HPG будет представлено три варианта GPU, предлагающих до 512 исполнительных блоков. Видеокарты на их базе будут применяться как в мобильном, так и десктопном сегментах. Для производства чипов компания будет использовать мощности подрядчика — пока неизвестно чьи именно, но скорее всего TSMC. Уровень техпроцесса для производства GPU тоже неизвестен. Однако большинство слухов склоняются к тому, что Intel выбрала 6 нм.



