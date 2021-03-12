Samsung успешно создала 3-нм чип на совершенно новых транзисторах: быстрее, экономичнее, плотнее

Компания Samsung сообщила о создании опытного 256-Мбит массива памяти SRAM с использованием 3-нм техпроцесса и совершенного новых транзисторов MBCFET. Образец позволил подтвердить характеристики будущего техпроцесса. Тем самым Samsung от теории шагнула к практике и можно рассчитывать, что 3-нм производство полупроводников она запустит уже в следующем году.

Samsung успешно создала 3-нм чип на совершенно новых транзисторах: быстрее, экономичнее, плотнее

Эволюция транзисторов. Источник изображения: Samsung

Следует сказать, что аббревиатура MBCFET (multi-bridge channel FET) в названии нового типа транзисторов — это зарегистрированная торговая марка Samsung. В широком смысле это так называемые транзисторы GAAFET с кольцевым или всеохватывающим затвором, когда канал или несколько каналов транзистора окружены затвором со всех четырёх сторон.

Эта концепция была представлена ещё в 1988 году и хорошо изучена теоретически, но повод перейти на эту структуру появился лишь сейчас, поскольку ставшие классическими FinFET-транзисторы с вертикальными рёбрами-плавниками перестают нормально работать с технологическими нормами менее 5 нм. В случае дальнейшего наращивания производительности и снижения потребления с одновременным уменьшением физических размеров транзисторов (в процессе снижения технологических норм) управлять транзисторными каналами становится сложнее. Поэтому увеличение площади контакта между затвором и каналом за счёт полного охвата канала является простым выходом из ситуации, который, что очень важно, позволяет выпускать новые транзисторы на прежнем оборудовании.

Samsung успешно создала 3-нм чип на совершенно новых транзисторах: быстрее, экономичнее, плотнее

Источник изображения: Samsung

Добавим, важным новшеством при производстве чипов на транзисторах MBCFET (GAAFET) станет возможность задавать ширину каналов-наностраниц, а также их число в составе каждого транзистора, для каждого отдельного случая. Например, для более производительной логики ширину наностраниц можно увеличить, а для блоков с низким потреблением уменьшить.

Более того, появляется возможность настолько гибкого проектирования, что даже в отдельно взятой шеститранзисторной элементарной ячейке SRAM часть транзисторов можно создать с широкими наностраницами-каналами, а часть с узкими. Именно это Samsung продемонстрировала при создании опытного 256-Мбит 3-нм массива SRAM. Измерения показали, что переход на ячейку со смешанными транзисторами на ровном месте снизил напряжение записи на 256 мВ.

Samsung успешно создала 3-нм чип на совершенно новых транзисторах: быстрее, экономичнее, плотнее

Управлять шириной наностраниц-каналов проще, чем добавлять новые рёбра в транзисторах FinFET. Источник изображения: Samsung

Наконец, компания подтвердила способность добиться новых уровней производительности и эффективности. Так, по сравнению с 7-нм техпроцессом 7LPP скорость работы 3-нм MBCFET транзисторов выросла до 30 % (при одинаковом уровне потребления и сложности), а при работе на одинаковых частотах и той же сложности потребление снизилось до 50 %. Рост плотности транзисторов в смешанной схеме (SRAM плюс логика) составил до 80 %.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
MSI выпустила GeForce RTX 3080 в исполнениях Gaming Trio Plus и Gaming Z TrioMSI выпустила GeForce RTX 3080 в исполнениях Gaming Trio Plus и Gaming Z Trio
E Ink представила улучшенные цветные дисплеи на электронных чернилах Kaleido Plus: больше цветов, быстрее анимацияE Ink представила улучшенные цветные дисплеи на электронных чернилах Kaleido Plus: больше цветов, быстрее анимация
Представлены твердотельные накопители Lexar NM620 объёмом до 1 ТбайтПредставлены твердотельные накопители Lexar NM620 объёмом до 1 Тбайт
Частью будущих VR-гарнитур Facebook станут фотореалистичные цифровые аватарыЧастью будущих VR-гарнитур Facebook станут фотореалистичные цифровые аватары
Непредставленный гибридный процессор AMD Ryzen 3 5300G появился на eBayНепредставленный гибридный процессор AMD Ryzen 3 5300G появился на eBay
Блок рекламы


Похожие новости
E Ink представила улучшенные цветные дисплеи на электронных чернилах Kaleido Plus: больше цветов, быстрее анимацияE Ink представила улучшенные цветные дисплеи на электронных чернилах Kaleido Plus: больше цветов, быстрее анимация
Обновлённый 49-дюймовый игровой монитор Samsung Odyssey G9 получит панель Mini-LEDОбновлённый 49-дюймовый игровой монитор Samsung Odyssey G9 получит панель Mini-LED
Сборщик ПК пожаловался на уровень брака в Ryzen 5000: 6 % новых процессоров вообще не работаетСборщик ПК пожаловался на уровень брака в Ryzen 5000: 6 % новых процессоров вообще не работает
Google начала требовать поддержку декодирования видео AV1 в новых приставках Android TVGoogle начала требовать поддержку декодирования видео AV1 в новых приставках Android TV
Samsung представила игровые функции телевизоров Neo QLED и QLED нового поколенияSamsung представила игровые функции телевизоров Neo QLED и QLED нового поколения
Samsung представила Galaxy Chromebook 2 — первый хромбук с QLED-экраном. Его цена стартует с $550Samsung представила Galaxy Chromebook 2 — первый хромбук с QLED-экраном. Его цена стартует с $550
Samsung представила телевизоры серии The Frame — они стали ещё тоньшеSamsung представила телевизоры серии The Frame — они стали ещё тоньше
Samsung выпустит 10 экранов OLED для ноутбуков в 2021 году — от 13,3 до 16 дюймовSamsung выпустит 10 экранов OLED для ноутбуков в 2021 году — от 13,3 до 16 дюймов
Данные о характеристиках и ценах SSD Samsung 870 EVO SATA указывают на скорый анонсДанные о характеристиках и ценах SSD Samsung 870 EVO SATA указывают на скорый анонс
Мобильная GeForce RTX 3070 оказалась до 40 % быстрее RTX 2070 Max-Q в тесте Geekbench OpenCLМобильная GeForce RTX 3070 оказалась до 40 % быстрее RTX 2070 Max-Q в тесте Geekbench OpenCL
Последние новости
Подгружаем последние новости