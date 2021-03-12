Непредставленный гибридный процессор AMD Ryzen 3 5300G появился на eBay

Непредставленный гибридный процессор AMD Ryzen 3 5300G появился на eBay

На торговой площадке eBay появилось предложение в виде четырёхъядерного гибридного процессора AMD Ryzen 3 5300G на архитектуре Zen 3. Чип относится к настольной части семейства Cezanne, которую AMD ещё даже официально не представила. Несмотря на этот факт, некоторые продавцы уже торгуют инженерными образцами процессоров данного семейства. Ранее, например, тот же продавец предлагал восьмиядерную модель Ryzen 7 5700G.

Инженерный образец Ryzen 3 5300G с идентификатором 100-000000262-30_Y обладает базовой частотой 3,5 ГГц. Источник поставок чипа неизвестен, однако AMD и Intel постоянно предоставляют инженерные образцы производителям материнских плат, а также системным интеграторам задолго до официального релиза новой серии процессоров. Продавец оценил «инженерник» в 177 долларов.

Непредставленный гибридный процессор AMD Ryzen 3 5300G появился на eBay

В описании к товару изначально указывалось, что поддержка процессора весьма ограниченная, поскольку многие материнские платы пока не могут работать с гибридными APU Cezanne. Позже он добавил, что проблема заключалась во встроенном графическом ядре, для которого не было нужного драйвера, однако один из «неравнодушных фанатов» предоставил бета-версию драйвера. Она также предлагается вместе с процессором.

Непредставленный гибридный процессор AMD Ryzen 3 5300G появился на eBay

В текущем состоянии инженерный образец AMD Ryzen 3 5300G набирает 570 очков в одноядерном тесте CPU-Z и 3003 балла в многоядерном.

Непредставленный гибридный процессор AMD Ryzen 3 5300G появился на eBay

Продавец также предоставил результаты тестирования чипа в тестах Cinebench R15 и Cinebench R20, но только в многоканальном режиме. В первом он набрал 2068 баллов, а во втором — 2685 очков соответственно.

Непредставленный гибридный процессор AMD Ryzen 3 5300G появился на eBay

Непредставленный гибридный процессор AMD Ryzen 3 5300G появился на eBay

Он также опубликовал видео с демонстрацией использования инженерного образца Ryzen 3 5300G:

Предыдущая серия гибридных процессоров на архитектуре Zen 2 (Renoir) распространялась исключительно через OEM-производителей готовых систем. Однако на некоторых рынках чипы всё-таки появлялись в виде отдельного продукта, хоть и неофициально.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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