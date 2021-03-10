Представлены твердотельные накопители Lexar NM620 объёмом до 1 Тбайт

Бренд Lexar анонсировал твердотельные накопители серии NM620, подходящие для использования в настольных и портативных компьютерах. Изделия выполнены в формате M.2 2280 с габаритами 22 ? 80 мм.

Применены микрочипы флеш-памяти 3D TLC: данная технология предусматривает хранение трёх бит информации в одной ячейке. О типе задействованного контроллера ничего не сообщается.

В семейство Lexar NM620 вошли три модели — вместимостью 256 и 512 Гбайт, а также 1 Тбайт. Обмен данными осуществляется с использованием интерфейса PCIe 3.0 x4.

Заявленная скорость передачи информации в режиме последовательного чтения достигает 3300 Мбайт/с, в режиме последовательной записи — 3000 Мбайт/с.

Значение IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении и произвольной записи данных составляет до 300 тыс. и 256 тыс. соответственно.

Накопители, как утверждает разработчик, подходят для применения в игровых компьютерах и рабочих станциях.

На изделия предоставляется пятилетняя гарантия. Информации об ориентировочной цене на данный момент нет.



