E Ink представила улучшенные цветные дисплеи на электронных чернилах Kaleido Plus: больше цветов, быстрее анимация

На днях состоялся анонс ридера Onyx Boox Nova3 Color с цветным экраном E-ink Kaleido Plus. Между тем, до этого цветные экраны E-ink Kaleido Plus на электронных чернилах ни разу не упоминались. Сегодня компания E-ink представила новинку и раскрыла некоторые преимущества нового поколения цветных экранов.

Новые ридеры с новыми цветными экранами E-ink Kaleido Plus. Источник изображения:E Ink

Цветные экраны Kaleido и продукты на их основе появились в середине прошлого года. Новая технология оказалась лучше предыдущих реализаций цвета с помощью электронных чернил и, как выяснилось, простор для улучшений ещё остался. Представленные сегодня экраны E-ink Kaleido Plus (New Kaleido) обещают ещё более яркие цвета и ускоренную скорость рендеринга изображений. Помимо прочего это обеспечит лучший опыт использования цветных цифровых маркеров при работе с документами на экранах Kaleido Plus и создание цветных рисунков. Поэтому компания рассчитывает на выпуск партнёрами цветных электронных блокнотов для работы и учёбы.

Основных отличий Kaleido Plus от Kaleido три. Во-первых, массив цветных светофильтров Color Filter Array (CFA) приближен к микрокапсулам с электронными чернилами. Во-вторых, изменена структура фронтальной подсветки, которая позволяет читать в темноте и при слабом освещении. В-третьих, изменена система обработки изображений. Сделанные изменения привели к более ярким цветам как при чтении в прямых солнечных лучах, так и при включении подсветки. В последнем случае, утверждают в E Ink, цветопередача стала лучше в три раза.

Наконец, новые цветные экраны можно выпускать с большей диагональю, чем предыдущее поколение. Так, если ридеры с экранами Kaleido были не больше 6 дюймов, то экраны Kaleido Plus могут быть 7,8-дюймовыми, а ускоренная обработка изображения привнесёт в ридеры более плавную анимацию и возможность просмотра цветного видео. В целом число отображаемых цветов не изменилось и достигает 4096 оттенков при 16 градациях уровня серого, но яркость цветов должна стать несколько лучше.