Google работает над решением проблемы недолговременной поддержки хромбуков

У персональных компьютеров нет срока годности. У хромбуков есть. Один из ведущих менеджеров Google сообщил во вторник, что компания работает с производителями хромбуков над вопросом увеличения срока поддержки этих устройств.

Во время пресс-конференции по случаю 10-летней годовщины операционной системы Chrome OS и хромбуков один из репортёров посетовал на то, что обычно опыт использования типичным хромбуком сводится к следующему: как только заканчивается поддержка устройства, оно больше не получает программных обновлений. Если веб-сайт или любой другой онлайн-сервис для доступа к нему требует наличия браузера с самыми последними обновлениями, то получается, что хромбук становится бесполезным?

Одним из ключевых различий между ПК и хромбуком является так называемое окно поддержки устройства. Microsoft тоже прекращает поддержку очередной версии Windows в какой-то момент, однако компания не прекращает поддержку самого компьютера. При желании и наличии относительно производительного ПК старую версию Windows всегда можно заменить на новую. Если говорить о хромбуках, то по истечении срока поддержки устройства оно больше не получает новых заплаток безопасности, обновлений браузера, что быстро превращает его в бесполезный набор микросхем. Такая судьба ожидает всё больше и больше хромбуков, поскольку экосистема этих устройств постоянно растёт. На той же конференции представители Google заявили, что партнёры компании планируют представить 50 новых хромбуков в течение всего 2021 года.

По словам Александра Кушера (Alexander Kuscher), директора по продуктам ChromeOS, компания начала решать этот вопрос ещё в 2019 году, увеличив окно поддержки хромбуков до восьми лет. В то же время Google не может контролировать покупателей, которые приобретают подержанные хромбуки с рук или у ретейлеров, у которых остался запас старых моделей, которые они распродают с большими скидками. По словам представителя Google , компания работает с производителями хромбуков, чтобы избегать таких ситуаций.

«Я считаю, что мы довольно тесно сотрудничаем с производителями, чтобы они не поставляли хромбуки с малым временем поддержки. Кроме того, мы работаем со своими OEM-партнёрами над тем, чтобы такая ситуация не происходила. Исходя из этого мы думаем, что в ближайшее время эта проблема маловероятна», — заявил Кушер.

Он также добавил, что Google занимается вопросами аппаратной и программной архитектуры хромбуков, чтобы все подобные устройства получали как минимум самые последние обновления браузеров, а как максимум — новейшие версии ChromeOS.

«На данный момент нам пока нечего анонсировать в этом смысле. Но скажу так, мы на 100-процентов сосредоточены на этом вопросе и прилагаем большие усилия для его решения», — сказал Кушер.

Представители компании на конференции также сообщили, что Google решила пересмотреть свой интерес к некоторым форм-факторам устройств, на которые прошлые годы она не обращала внимания. Планшеты в эту категорию не входят. По словам Джона Соломона (John Solomon), вице-президента и старшего менеджера отдела разработки Chrome OS, компании интересны устройства, обладающие подключаемыми клавиатурами. По его мнению, работа в условиях постпандемии будет связана опытом использования самых разных устройств на базе Chrome OS, включая стационарные.

«Всё большему количеству людей требуется дома отдельное место для работы на тот случай, если они отсутствуют в офисе пару дней в неделю. Благодаря этому мы наблюдаем повышенный интерес как со стороны самих пользователей, так и наших OEM-партнёров к продуктам класса Chromebox и стационарным AiO-системам», — подытожил Соломон.



