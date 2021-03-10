Представлен компактный башенный кулер be quiet! Pure Rock Slim 2 для процессоров с TDP до 130 Вт

Представлен компактный башенный кулер be quiet! Pure Rock Slim 2 для процессоров с TDP до 130 Вт

Компания be quiet! анонсировала универсальный процессорный охладитель Pure Rock Slim 2, подходящий для использования в настольных компьютерах и домашних мультимедийных центрах с ограниченным пространством внутри корпуса.

Решение относится к башенному типу. Конструкция включает алюминиевый радиатор, а также три тепловые трубки диаметром 6 мм. В основании расположена прижимная пластина, выполняющая функции небольшого вспомогательного радиатора.

Представлен компактный башенный кулер be quiet! Pure Rock Slim 2 для процессоров с TDP до 130 Вт

Общие габариты решения составляют 82 ? 97 ? 135 мм. Радиатор обдувается вентилятором Pure Wings 2 диаметром 92 мм. Скорость его вращения достигает 2000 оборотов в минуту. Максимальный уровень производимого шума — 25,4 дБA.

Представлен компактный башенный кулер be quiet! Pure Rock Slim 2 для процессоров с TDP до 130 Вт

«Компактная конструкция кулера обеспечивает удобную установку оперативной памяти во все слоты. Верхняя крышка из полированного алюминия и алюминиевые колпачки придают кулеру элегантный внешний вид», — отмечает разработчик.

Представлен компактный башенный кулер be quiet! Pure Rock Slim 2 для процессоров с TDP до 130 Вт

Новинка может применяться с процессорами AMD в исполнении AM4/AM3(+) и с решениями Intel в исполнении LGA 1200/1150/1151/1155. Кулер справится с охлаждением чипов, чьё значение TDP (максимальная величина рассеиваемой тепловой энергии) достигает 130 Вт.

На охладитель предоставляется трёхлетняя гарантия. Сведений об ориентировочной цене пока нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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