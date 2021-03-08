Энтузиаст увеличил у GeForce RTX 3070 объём видеопамяти до 16 Гбайт, и заставил её стабильно работать

Энтузиаст увеличил у GeForce RTX 3070 объём видеопамяти до 16 Гбайт, и заставил её стабильно работать

Энтузиаст VIK-on продолжает эксперименты с графическими картами. На этот раз он вдвое увеличил объём видеопамяти GeForce RTX 3070. Ранее то же самое он проделал с GeForce RTX 2070, установив на неё 16 Гбайт памяти, что в два раза больше, чем предусмотрено производителем.

Объектом нового эксперимента VIK-on стала модель Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro, оснащённая стандартно 8 Гбайт GDDR6. РоSSийский ютюбер опубликовал два ролика: в одном продемонстрировал процесс физического апгрейда памяти и тесты, во втором — рассказал об улучшениях, которые помогли исправить обнаруженные проблемы после увеличения объёма видеопамяти.

Энтузиаст увеличил у GeForce RTX 3070 объём видеопамяти до 16 Гбайт, и заставил её стабильно работать

Работа по модернизации GeForce RTX 3070 началась с демонтажа оригинальных модулей памяти, установленных на видеокарту. Энтузиаст отпаял чипы K4Z803256C-HC14 от компании Samsung объёмом 1 Гбайт каждый и заменил их чипами K4ZAF3258M-HC14 от того же производителя, но уже объёмом по 2 Гбайт GDDR6. На GeForce RTX 3070 в общей сложности распаяно 8 модулей GDDR6, таким образом энтузиаст увеличил общий объём видеопамяти до 16 Гбайт.

Заставить всё это работать оказалось задачей не из простых. NVIDIA запрещает производителям видеокарт по собственной инициативе модифицировать прошивку BIOS. Для этого просто нет компиляторов. Каждое вносимое изменение в прошивку требует одобрения со стороны разработчика графических чипов. По этой причине просто установить нужную версию BIOS не получится. Кроме того, задача усложняется тем, что в природе не существует видеокарт GeForce на базе процессоров GA104, оснащённых 16 Гбайт видеопамяти.

Энтузиаст увеличил у GeForce RTX 3070 объём видеопамяти до 16 Гбайт, и заставил её стабильно работать

Чтобы карта определила увеличенный вдвое объём видеопамяти энтузиасту пришлось пойти на хитрость. Каждый графический ускоритель NVIDIA имеет так называемые страпы — наборы закодированных сигналов, обычно задающихся резисторами, которые определяют конфигурацию конкретной видеокарты. При нужной настройке они сообщают BIOS о поддержке различных конфигураций памяти. Например, страп со значением 00000 говорит о поддержке конфигурации из 8 Гбайт видеопамяти Samsung чипами объёмом 1 Гбайт каждый. В свою очередь страп со значением 00001 указывает на поддержку памяти Micron. Путём проб и ошибок VIK-on выяснил, что конфигурация с поддержкой 16 Гбайт выглядит как страп 00110.

Энтузиаст увеличил у GeForce RTX 3070 объём видеопамяти до 16 Гбайт, и заставил её стабильно работать

Конфигурация страпов GeForce RTX 3070 для поддержки 16 Гбайт видеопамяти

После физической модернизации и настройки GeForce RTX 3070 с 16 Гбайт видеопамяти корректно определилась программным обеспечением. Как отметил энтузиаст, карту можно использовать для проверки в тестах Furmark и 3DMark, и даже в майнинге. Однако выполнение этих задач часто сопровождается чёрным экраном, вылетами и в целом нестабильной работой системы.

Энтузиаст увеличил у GeForce RTX 3070 объём видеопамяти до 16 Гбайт, и заставил её стабильно работать

Результат GeForce RTX 3070 с 16 Гбайт GDDR6 в Time Spy и майнинге (ниже) до внесения правок

Энтузиаст увеличил у GeForce RTX 3070 объём видеопамяти до 16 Гбайт, и заставил её стабильно работать

Во втором видео энтузиаст рассказал о методе, предложенном одним из подписчиков его канала, который помогает исправить описанные проблемы. Как выяснилось, использование блокировки частоты GPU программой EVGA Precision позволяет добиться стабильности работы видеокарты.

Энтузиаст увеличил у GeForce RTX 3070 объём видеопамяти до 16 Гбайт, и заставил её стабильно работать

Результат GeForce RTX 3070 с 16 Гбайт GDDR6 в Time Spy после внесения правок

Деградация производительности в таком случае не наблюдается, и карта теперь легко набирает 13 783 балла в 3DMark Time Spy, а также 4914 очков в тесте Unigine Superposition 8K. Оба результата чуть лучше, чем у эталонной версии GeForce RTX 3070 Founders Edition, что подтверждает эффективность апгрейда.

Энтузиаст увеличил у GeForce RTX 3070 объём видеопамяти до 16 Гбайт, и заставил её стабильно работать


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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