Ридер Onyx Boox Nova3 Color с цветным экраном E-ink Kaleido Plus стоит $420

В ближайшее время начнутся продажи устройства для чтения электронных книг Onyx Boox Nova3 Color, использующего аппаратную платформу Qualcomm и операционную систему Android 10.

Новинка оборудована цветным 7,8-дюймовым дисплеем на электронной бумаге E-ink Kaleido Plus: возможно отображение 4096 цветовых оттенков. В монохромном режиме работы пиксельная плотность составляет 300 PPI (точек на дюйм), в цветном — 100 PPI.

Взаимодействовать с экраном можно при помощи пера Wacom, обеспечивающего распознавание до 4096 уровней силы нажатия. Пользователи смогут делать заметки, наброски и пр.

Устройство оборудовано настраиваемой подсветкой на основе 17 светодиодов. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac с частотными диапазонами 2,4/5 ГГц.

Задействован восьмиядерный процессор Snapdragon 636, функционирующий в тандеме с 3 Гбайт оперативной памяти. Встроенный флеш-накопитель рассчитан на хранение 32 Гбайт информации.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3150 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки Quick Charge 4.0 через симметричный разъём USB Type-C. Упомянуты динамики и микрофон.

Приобрести ридер Onyx Boox Nova3 Color можно будет по ориентировочной цене 420 долларов США .



